Samsung, İlk 5G Tableti İçin Hazırlanıyor!
5G destekli farklı telefonları piyasaya süren Samsung, şimdi de 5G'yi tabletlerine taşımaya hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
Samsung, Galaxy Tab S6 5G'nin SM-T866N model numarasıyla internete sızmasından anlaşıldığı üzere, ilk 5G tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Koreli dev, şimdilik 2019 içerisinde hatırı sayılır miktarda 5G yetenekli cihaz tanıttı ve 5G sürümlerinde iki milyonun üzerinde Galaxy S10, Note 10, Galaxy A90 ve Galaxy Fold ünitesi sattı. Şimdi de firma, ilk ticari 5G tableti Galaxy Tab S6 5G'yi tanıtmaya çok yaklaştı.
GalaxyClub, daha önce bilinmeyen bir Tab S6 sürümünün SM-T866N model numarasını taşıdığını keşfetmiş durumda. Bu cihaz kısa süre önce hem Wi-Fi Alliance hem de Bluetooth SIG üzerinde görülmüştü. Her ne kadar bu durum sadece cihazın varlığını doğrulasa da, bu ikinci sertifika cihazın 5G yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.
Şu anda çok fazla detay bulunmasa da, Tab S6 5G'nin standart modelden pek farklı olmayacağı düşünülüyor. Tabii ki Samsung'un bu cihazı tam olarak ne zaman sunmayı planladığı bilinmiyor ama bu tür sertifikalar, genellikle cihaz tanıtımının çok uzakta olmadığını gösteriyor.
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