Samsung, J Serisini Ortadan Kaldırmayı Planlıyor

Gelen bilgilere göre Samsung'un bu telefon serisinin üretimi, çok yakın bir gelecekte durdurulabilir!

Samsung, J serisini ortadan kaldırmayı planlıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung ve Türkiye Bilişim Vakfı'ndan İş Birliği
iOS 12'nin 9 Yeni Özelliği
Microsoft, Tarayıcı Uyarısını Kaldırdı
Winamp 5.8 Beta Ortaya Çıktı!
Samsung, J Serisini Ortadan Kaldırmayı Planlıyor

İlginizi çekebilir