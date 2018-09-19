Samsung, J Serisini Ortadan Kaldırmayı Planlıyor
Gelen bilgilere göre Samsung'un bu telefon serisinin üretimi, çok yakın bir gelecekte durdurulabilir!
Samsung, akıllı telefonlarını kabaca 3 gruba ayırıyor. Bunlardan J serisi bütçe segmentini hedeflerken, orta seviye akıllı telefonlar Galaxy A serisi altında sunuluyor. Amira statüsündeyse Galaxy S ve Note serisi yer alıyor. Ancak gelen bilgilere göre Samsung, J serisinin üretimini tamamen sonlandırmayı planlıyor.
Endüstri kaynaklarına dayalı ETNews'in haberine göre Samsung bütçe ve orta seviyeli akıllı telefon programını büyük çapta baştan düzenleyecek. Raporda, özellikle Galaxy J serisini tamamen üretimden kaldırmayı ve onun yerine Galaxy A serisinin kapsamını genişletmesine yönelik ifadeler bulunuyor.
Dahası, raporda Samsung'un Galaxy On serisi cihazlarının yerini de Galaxy M serisinin alacağına yönelik bilgiler mevcut. Özellikle Galaxy M modelleri bütçeye uygun akıllı telefonlar arasında Çin genelinde büyük rağbet görüyor. Hatırlarsanız On serisi modellerinden Samsung Galaxy On7 Prime incelemesini bizler de gerçekleştirmiştik. Her ne kadar Galaxy M modelleriyle ülkemizde tanışmamış olsak da, Galaxy J serisi piyasada çok sık görülen bir model. Samsung, bu kararının arkasında durursa, yakın bir gelecekte Galaxy J serisi modelleri ülkemizde de rafa kalkabilir.
Ercan Uğurlu
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