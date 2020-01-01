Samsung'un Karlı iPhone Anlaşması Tehlikede

Apple'ın iPhone'da OLED ekranlara geçtiğinden bu yana en önemli OLED tedarikçisinin Samsung olmasının basit bir nedeni var: Samsung dışındaki ekran üreticilerinin hiçbiri, firma kadar yüksek kalitede ve kapsamlı üretim olanaklarına sahip değiller.
Ancak Samsung'un rakipleri bir süredir sıkı çalışıyorlar. Bunlar arasında öne çıkan Çinli BOE Display, Samsung ile olan arayı kapatmak için bir süredir büyük bir çaba sarf ediyor. Yeni raporlara göre firma, Samsung'un en karlı anlaşmalarına göz dikmiş durumda.
Kısa bir süre önce LCD TV panel tedarikinde dünya çapında bir numaraya yükselen BOE, OLED üretimi için bir süredir önemli yatırımlar yapıyor. Bugün itibariyle firmanın Apple'dan sipariş alacak seviyeye ulaştığı belirtiliyor. BOE'nin ekranları Apple'ın sıkı kalite şartlarını yerine getirirse, Apple'ın tedarikçilerinden biri olabilir.
Raporlara göre BOE, 2021 itibariyle iPhone için 45 milyon OLED ekran üretebilir seviyeye ulaşacak. Bu durumda Samsung, Apple'a yaklaşık 45 milyon daha az ekran satacak demektir. Buna rağmen Samsung, Apple'a önemli miktarda ekran satmayı sürdürecek olsa da, böyle bir durumda Apple rakibine olan bağlılığını azaltabilir. Şimdilik her şey dedikodudan ibaret olsa da, konuşulanlar gerçeğe dönüşürse şaşırmayacağız.
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