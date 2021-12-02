Samsung'dan, Katlanabilir Telefonlarda En Yakın Rakibine İnanılmaz Fark!

Katlanabilir akıllı telefon pazarı büyük patlama yapmış gibi görünüyor. Bu dönem, tam da Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefonlarını pazara sürdüğü zamana rastlıyor. Katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları 2021'de milyonlara ulaştı ve bu alanda Samsung, %93 gibi büyük bir pazar payına sahip.
Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3, 3. çeyrekte katlanabilir akıllı telefon satışlarına öncülük etti. Her iki model de benzeri görülmemiş bir büyümeye katkıda bulundu. Samsung'u, sadece %6 pazar payı ile Huawei izliyor.
Katlanabilir telefon sevkiyatları çeyrek bazında %215, yıl bazında ise %480 arttı. Üç aylık dönemde bu, yaklaşık 2,6 milyon telefona denk geliyor. Dördüncü çeyrekte bu sayının 4 milyonu bulması bekleniyor. Samsung bu yıl sonunda bu alanda pazar payını %95'e ulaştırabilir.
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