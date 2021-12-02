Samsung'dan, Katlanabilir Telefonlarda En Yakın Rakibine İnanılmaz Fark!

Katlanabilir akıllı telefon satışları büyük bir patlama yaşarken, pazar lideri Samsung'un en yakın rakibi Huawei'ye attığı inanılmaz fark dudak uçuklatıyor!

Katlanabilir telefon satışlarına Samsung damgası!

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