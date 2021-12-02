Tam 22 Bin 999 TL: Samsung Galaxy Z Fold 3 İncelemesi

Şu an elimizde en pahalı telefonlardan biri var. Bu telefonun fiyatı tam 22 bin 999 TL ve fakat bu telefonu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği katlanabilir yapıda tasarlanmış olması. Biliyorsunuz, Samsung artık katlanabilir akıllı telefon serisine önemli ölçüde ağırlık veriyor ve hatta bu yolda Galaxy Note serisinden bile vazgeçmiş olabilir. Şirket, bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy Note 21 modelini tanıtmadı ve hatta bu seri artık devam etmeyecek. Sebebi ise gayet açık: Artık S Pen desteğini hem Galaxy S serisine hem katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Fold serisine açtı. Bu doğru hamle mi değil mi tartışılır, fakat Galaxy Note serisiyle yapılabilecek her şeyi Galaxy Z Fold 3 ile yapmak mümkün; hatta daha fazlasını, zira bu telefonun ekranını açtığınızda, artık sıradan telefon boyutlarından çıkıyor ve bir tablet kullanımına kavuşabiliyorsunuz. Yani böyle bakıldığında artık Galaxy Note serisine pek de ihtiyaç kalmamış olabilir.
Galaxy Z Fold 3'ü uzunca bir süredir kullanıyoruz. O nedenle bu bölüm biraz da uzun kullanıma ilişkin detaylar içerecek diyebiliriz. Şimdi her zaman olduğu gibi sırayla gidelim ve ilk etapta telefonun tasarım detaylarıyla sözü açalım.
Samsung Galaxy Z Fold 3 Tasarımı Nasıl?
Samsung, bu yıl 2 katlanabilir akıllı telefonu birden piyasaya sürdü. Bunlardan biri elimizdeki Galaxy Z Fold 3 olurken, bir diğeri ise daha önce incelediğimiz Galaxy Z Flip 3 modeliydi hatırlarsanız. Z Flip 3, Fold 3'e kıyasla daha kompakt yapıda tasarlanmış ve dikey yönde katlanabilir bir akıllı telefondu. Fold 3 ise yatay olarak katlanarak bir geleneksel akıllı telefon formunu alıyor, açıldığında ise bir tablete dönüşüyor.
Z Fold 3, tasarım yönüyle aslında selefi Z Fold 2'ye de bir hayli benziyor. Fakat temelde elbette birtakım farklılıkları içeriyor. Öncelikle telefonda kullanılan menteşelerde iyileştirmeler yapan Samsung, böylece telefonu daha dayanıklı hale getirmiş. Öyle ki, önceki katlanabilir modellerden yüzde 80 daha dayanıklı yapıya kavuşan Z Fold 3, özellikle ilk nesil Fold modeli ile büyük fark yaratıyor. Hatırlarsanız ilk Fold modeli, dayanıklılık konusunda büyük sorunlar yaşamıştı; bu modelde ise bu tür sorunlar yok.
Tasarımda en önemli detay, telefonun çevresinde kullanılan malzeme oluyor. Samsung, Galaxy Z Fold 3'te şu ana dek ürettiği en sert alüminyum çerçeveyi kullanmış. Armor alüminyum çerçeveden oluşan yeni telefon, bu sayede düşmelere ve darbelere selef modellere ve hatta diğer Samsung Galaxy telefonlarına göre çok daha sağlam bir profil çiziyor. Ayrıca telefonun ön ve arkasındaki cam yüzeyler de Corning Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda. Öte yandan bu telefonlarla bir ilke daha imza atmış Samsung. Şu an elimde tuttuğum bu telefon, dünyanın ilk suya karşı dayanıklı katlanabilir telefonu olarak akıllı telefon tarihindeki yerini almış durumda. IPX8 sertifikasına sahip olan Z Fold 3, böylece 1.5 metreye kadar suya, 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor. Yani gönül rahatlııyla bu telefonu yıkayabilirsiniz.
Telefonda parmak izi sensörü de unutulmamış. Parmak izi sensörü telefonun güç tuşuyla hibrit olarak geliyor. Hızlı bir tanılama yapabilen bu sensöre alternatif olarak, ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de mevcut durumda.
271 gram ağırlığında olan Z Fold 3, evet, aynı zamanda biraz da kalın bir telefon. Ancak bu yönüyle elbette klasik akıllı telefonlarla karşılaştırmak da pek doğru değil. Zira dediğimiz gibi bu telefonun özelliği zaten katlanabilir yapıda olması ve şu an için gelinen noktada da ancak bu kadar inceltilebiliyor. Genel kullanım noktasında telefonu her zaman açmak zorunda da değilsiniz bu arada. Öndeki ekran üzerinden geleneksel telefonlar gibi tüm uygulamalarınızı kullanmanız mümkün. Elbette nispeten daha ince, uzun ve dar bir ekran olduğu açık. Bu da uygulamalarda ekran formatını değiştiren bir etken olurken, diğer yandan tek el kullanımını çok müsait kılıyor. Kapalı formdayken tek elle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz telefonu. Daha fazla içerik görüntülemek ya da multimedya kullanımlarını daha geniş ekrana taşımak istediğinizdeyse, diğer telefonların sunmadığı bir esnekliği sunarak tablet biçimini alması ise en büyük avantajını oluşturuyor kuşkusuz.
Şimdi telefonun ekran özelliklerine daha yakından bakalım ancak geçmeden bu telefonu Phantom Siyahı, Phandom Yeşili ve Phantom Grisi gibi farklı renk seçenekleriyle bulabildiğinizi de söyleyelim.
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ekran Özellikleri
Galaxy Z Fold 3'ü standart bir akıllı telefon olarak kullanacağınızda, ekran boyutunuz 6.2 inç büyüklüğünde, Dynamic AMOLED 2X panelden oluşan ve 2268x832 piksel çözünürlüğünde görüntü sunan bir ekrandan oluşuyor. Bu ekran 120Hz adaptif tazeleme hızına sahip olurken, piksel yoğunluğu da 387 ppi seviyesinde.
Ekranı açtığınızdaysa, karşınıza 7.6 inç büyüklüğünde ana ekran geliyor. Bu ekran da yine Dynamic AMOLED 2X panelden oluşurken, ekran çözünürlüğü 2208x1768 piksele yükseliyor. Bu geniş ekranda da yine 120 Hz adaptif tazeleme hızı sunulmuş durumda.
Elbette Galaxy Z Fold 3, katlanabilir yapıda ekranıyla üretkenliğini güçlendirmek isteyenlere ve biraz da multimedya kullanımını daha geniş platforma taşımak isteyenlere özel bir telefon oluyor. Bunun için çift ekran kullanım deneyimini bir de S Pen ile pekiştiren telefon, ilk S Pen desteği kazanan katlanan akıllı telefon oluyor aynı zamanda.
Bu arada Samsung, S Pen kalemi de yenilemiş. Yeni S Pen'de artık önceki modellere kıyasla daha hassas bir kalem ucuna sahibiz. Ayrıca tepki süresi de çok daha kısa durumda. Öte yandan yeni S Pen önceki S Pen'lere göre artık daha büyük ve gerçek bir kalem gibi görünüyor. S Pen, Galaxy Note serisinde telefonun içinde bir hazneye sahipti, o nedenle daha küçük olmak durumundaydı. Şimdi ise tamamen farklı bir forma bürünmüş durumda. Ancak bu telefonu S Pen ile kullanmak isterseniz bu defa S Pen'i ayrı olarak satın almanız gerekiyor, telefonla birlikte gelmiyor.
Aslına bakarsanız S Pen desteği, Note serisinden ziyade bu boyuttaki bir ekranda daha büyük anlam ifade ediyor. Kullanabileceğiniz daha geniş bir alanınız var ve bu da özellikle kalem ile çalışanlar ya da çizim yapanlar için oldukça mühim. Bu arada S Pen'in kapak ekranında çalışmadığını da söyleyelim, sadece ana konusu olan iç ekranda çalışıyor ki bu da aslında bakıldığında mantıksız sayılmaz.
İç ekran açıkken S Pen'in üzerindeki tuşa dokunduğunuzda ekranda açılan menüden tüm işlevlerine erişebiliyorsunuz. Buraya elbette daha fazla kısayol ekleme imkanınız da mevcut.
Samsung Galaxy Z Fold 3 Kullanım Özellikleri
Şimdi elimizdeki telefon tablet özellikleri göstermesiyle beraber elbette kullanım alanını genişletiyor. Mesela aynı anda 3 uygulamaya kadar ana ekranı bölebiliyorsunuz. Ekranı katlayıp bir laptop gibi masaya koyduğunuzdaysa, örneğin ekranın üst yarısında bir video görüşmesindeyken, alt ekrana da S Pen ile notlarınızı alabiliyorsunuz.
Bir defter gibi kullandığınızda her 2 ekrana da farklı uygulama açabiliyor ve böylece örneğin bir yandan WhatsApp açıkken, diğer yandan web sayfalarında dolaşabiliyorsunuz. Detaylarında her uygulamanın ekran boyutunu ayarlamanız da mümkün.
Yine bir diğer özellik de kamerada karşımıza çıkıyor. Telefona Auto Framing özelliği gelmiş durumda. Böylece Z Fold 3'ün kamerası karşısına geçerek ayakta, sağa ve sola doğru hareket ederek video kaydı yapacağınızda, telefonun kamerası sizi takip ediyor ve böylece estetik yönü kuvvetli videolar oluşturabiliyorsunuz. Bu özellik, 3.5 metre uzaklığa kadar çalışıyor.
Ana ekran kullanımına önemli katkıda bulunan bir diğer yenilik de, Galaxy Z Fold3'ün ana ekranında yer alan kameranın, ekrana entegre şekilde karşımıza çıkıyor olması. Video izleyeceğinizde ya da oyun oynayacağınızda ekranda bir kamera deliği ya da çentiği ile engellenmiyorsunuz. Böylece tam ekran deneyimi sağlanabiliyor. Kamera fonksiyonunu kullanacağınızda ise, bu alt piksellerle görüntüye entegre olan bölüm bir anda kameraya dönüşüyor ve normal ön kamera kullanımı sağlayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Z Fold 3 Kameraları
Galaxy Z Fold 3'te yer alan kameralar iyi ancak çığır açıcı değil. Hatta şöyle söyleyelim: Arka kameralarda selef model olan Galaxy Z Fold 2'den farklılık bulunmuyor. Telefonun arkasındaki her 3 kamera da 12 MP şeklinde yer alıyor. Bunlardan biri ultra geniş açılı olurken, 123 derecelik çekimler yapabiliyor. Ana kamera Dual Pixel AF teknolojisine sahip ve OIS desteği içeriyor. 3'üncü kamera ise yine 12 MP'lik telefoto kamera. Bu kamerada da yine OIS desteği bulunuyor ve böylece 2x optik ve 10x'e kadar dijital zumda imaj sabitleme özelliğinden faydalanılabiliyor. Telefonda ayrıca HDR10+ kayıt imkanı olduğunu ve bu 3 kameranın lenslerinin üzerindeki camın da Super Clear Glass desteği ile Corning Gorilla Glass korumalı yapıda olduğunu da belirtelim.
Galaxy Z Fold 3, hemen hemen her Samsung telefondan bekleyeceğiniz gibi keskin ve parlak renklere sahip fotoğraflar çekebiliyor. Ancak detaylara geldiğinizde S21 Ultra'nın ana kamerasının daha fazla ayrıntı yakaladığını söyleyebiliriz. Elbette her 2 sonuca da yan yana bakmadığınız sürece bu farkı anlamanız zor. Öte yandan S21 Ultra'nın sunduğu 100x Space Zoom gibi özellikler de bu telefonda yer almıyor, en fazla 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz.
Ancak günün sonunda arka kameralarla yapılan çekimlerden tatmin edici sonuç almak hiç de zor değil. Yapacağınız çekimler üst sınıf bir akıllı telefondan beklediğiniz sonuçları veriyor.
Öte yandan telefonun ekranını katlayabildiğiniz için arkadaki 3 kamerayı da selfie çekimlerinizde kullanabilme gibi bir avantajınız da yer alıyor ve bu arada kapak ekranını da bir vizör gibi kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca telefonda hem kapak ekranında hem iç ekranda ayrı ayrı ön kamera bulunuyor. Bu ön kameralardan kapak ekranında olanı 10 MP çözünürlüğünde olurken, iç ekrandaki ekran altına yerleştirilen ön kamera ise 4 MP çözünürlüğünde oluyor. Buradaki kamerayı daha çok görüntülü görüşmeler için kullanmak daha mantıklı olacaktır. Zira arkadaki 3 kamerayla da selfie çekilebildiği düşünüldüğünde, iç taraftaki ön kameranın sunduğu fotoğraf kalitesinin çok da tatmin edici olduğunu söylemesi zor.
Samsung Galaxy Z Fold 3 Özellikleri ve Performansı
Galaxy Z Fold 3 kuşkusuz güçlü bir telefon. Böylece Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları arasına oturan modelin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888'den oluşuyor. 5nm mimarisine dayalı bu işlemci, 2.84 GHz ve 2.4 GHz prime çekirdekleri yanına 1.8 GHz frekanslı verimlilik odaklı çekirdekleriyle totalde 8 çekirdekli bir yonga setinden oluşuyor. Telefonda yer alan işlemciden dolayı 5G desteği de yer var, böylece ülkemize 5G geldiğinde bu da kullanılabilir olacak.
Telefonda Android 11 işletim sistemi mevcut ve tabii ki Samsung'un kendi OneUI arayüzü ile karşılaşıyoruz ki zaten halihazırda Samsung telefonlarını kullananlar bu arayüze aşina olacaklardır.
Teknik kadrosunda 12 GB RAM bulunduran elimizdeki telefonda hafıza da 256 GB şeklinde. MicroSD kart desteğinin bulunmadığını söyleyelim. Eğer bu alan size yetmeyecek olursa, telefonun 512 GB'lık modeline bakmanız daha doğru olur.
Telefonda yer alan 12 GB Ram ve Snapdragon 888 yonga seti kombinasyonu, Galaxy Z Fold 3'ü yüksek performansta çalışan akıllı telefonlar arasına sokmaya yetiyor. İşlem gücü yüksek uygulamaları çok rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi, üst segment oyunları da bu telefonda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Kullandığımız süre içinde PUBG, Call of Duty Mobile ve Asphalt 9 Legends gibi grafiksel olarak yoğun oyunları ultra seviyede bile ter dökmeden çalıştırdığının altını çizelim.
Son olarak telefonun bataryasının da 4400 mAh kapasitesinde olduğunu ve bu bataryanın, telefonun her 2 kapağına ayrıştırıldığını söyleyelim. Yer verilen bu batarya, telefonun günlük kullanımı için yeterli olsa da, elbette elimizdeki cihazın 120 Hz tazeleme oranı ve 3 ekranıyla beraber bir güç canavarı olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Çok abartmadan normal kullanımlarda günü rahat çıkartabiliyorsunuz, ancak yoğun oyun, video izleme ve video kaydı gibi uygulamaları kullanıyorsanız, bu da pilin gün içinde çabuk tükenmesine sebep oluyor kuşkusuz. Bu arada yaptığımız testlerde telefonun 10 saate kadar web dolaşımı ve 13 saate kadar da video gösterimi olanağı tanıdığını da söyleyelim.
Şarj konusuna gelirsek ise, telefonun kutusunda herhangi bir şarj aleti yer almadığını da belirtmek gerekiyor. Ya ayrı olarak satın alacaksınız ya da kendi şarj cihazınızı kullanacaksınız. Biz 25W'lık Samsung şarj cihazı ile şarj ettiğimizde, telefonun 30 dakika süre içinde yüzde 33 oranında şarj olduğunu gördük. Tam kapasite şarj olma süresi ise 1 saat 45 dakikayı buldu. Bu arada telefonda kablosuz şarj da mevcut. Elinizde bir kablosuz şarj pedi varsa, bu yolla da telefonu şarj edebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak Samsung Galaxy Z Fold 3, şu an bu formda en iyi katlanabilir akıllı telefon olmayı başarıyor demek gayet mümkün. İlk 2 jenerasyondan daha iyi bir telefon halini alan Z Fold 3, hem geleneksel bir akıllı telefon hem de geniş bir tablet kullanımını tek forma indirgemek isteyenler için çok memnun kalacakları bir seçenek halini alacaktır. Diyebileceğimiz şey, keşke kameraları da en az S21 Ultra kadar iyi olsaydı. Söylediğimiz gibi kötü sonuç üretmiyor, kendi içinde gayet tutarlı bir performansı var, ancak S21 Ultra'nın kameralarının daha iyi özellikler sunduğu gayet açık. Fakat Z Fold 3'ün kullanım şekli de onu özel bir yere taşıyor. Burada tercih sizlerin olacak elbette. Öte yandan Galaxy Z Fold 3'ün fiyatı da başta söylediğimiz gibi bir hayli yüksek. Şu an bu telefonu 22 bin 999 TL'ye satın alabiliyorsunuz, ancak yükselen döviz kurundan sonra ne olur açıkçası bilemiyoruz.
CHIP Online Notu: %91
+ Malzeme kalitesi
+ Şahane görünen ekranlar
+ Yüksek performans
+ S Pen desteği
+ Daha dayanıklı tasarım
+ Suya karşı korumalı
+ Stereo hoparlör kurulumu
+ Zengin çoklu görev özelliklerine sahip
+ Ekran altı kamera kullanımı
- Çok pahalı
- Kameralar daha iyi olabilirdi
- MicroSD kart desteği yok
Samsung Galaxy Z Fold 3 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.84 GHz & 2.42 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Boyutu: 7.6 inç (2208x1768) & 6.2 inç (2268x832)
- Ekran Çözünürlüğü: 2208 x 1768 px
- Bellek (RAM): 12 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GE8320
- Dahili Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 3.1)
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 10 MP & 4 MP
- Arka Kamera: 12 MP & 12 MP & 12 MP
- Batarya: 4400 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac\6e
- Bluetooth: 5.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 158 x 67 x 16 mm
- Ağırlık: 271 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın