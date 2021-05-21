Samsung Kullanıcıları mı, Apple Kullanıcıları mı? Hangisi Daha Mutlu?

ABD'de yapılan bir araştırma, Apple'ın kendi kalesinde gol yemesine sebep olmuş. Yapılan araştırmaya göre Samsung akıllı telefon sahibi müşteriler, Apple müşterilerinden daha mutlu.
Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) tarafından yapılan araştırma neticesinde ortaya çıkan sonucu göre, Samsung 81 ASCI puanı almış ve böylece Apple'ı geride bırakmış. Apple'ın aldığı puan ise 80 ve bununla beraber Google ile Motorola'yla 2'incilik koltuğunu paylaşıyor.
Aradaki yüzde 1'lik sonucu küçümsemeyin zira bu değer, cihaz bazında daha yüksek oranlara ulaşıyor. Şu an ABD vatandaşlarının gözünde en yüksek puanı alan ilk 5 telefon modeli Samsung tarafından üretiliyor. Öyle ki, araştırmaya göre Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ ve Galaxy S20+ sahipleri, 85 ASCI puan ile ABD'deki müşteriler arasında en yüksek puanı alan modeller. Öte yandan Galaxy S20+ Galaxy A20 ve Galaxy S10 modelleri de 84, 83 ve 82 puan ile derecelendirmeye girmiş durumda. Buna karşılık iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X ve iPhone XS Max dereceleri ise daha düşük seviyede.
Elbette her 2 şirketin yeni telefonlarının dereceleri ne olacak merak konusu. Ancak bu, cihazların kullanım yaygınlığına erişebilmesi için bir sonraki araştırma döneminin konusu olacak.
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