Samsung'un LCD Telefonları, OLED Telefonları Geçti

Samsung yalnızca amiral gemisi Android telefonlara odaklanmakla kalmıyor, aynı amanda bütçeye uygun birinci sınıf orta segment akıllı telefonlar klasmanında da geniş bir portfolyaya sahip durumda ve bunda da bir hayli iyi sonuçlar alıyor. Örneğin Galaxy A serisi, şirketin en çok satan akıllı telefon serisi olmaya devam ederken, şirket şimdilerde seriyi yeni modellerle donatmaya hazırlanıyor.
Pazar araştırma şirketi Omdia tarafından yapılan araştırmaya göre, Samsung'un LCD ekranlı akıllı telefon sevkiyatları, 2021 yılında OLED ekranlı telefon modellerinin satış oranından yüksek. Güney Koreli şirket geçtiğimiz yıl 135,1 milyon adet OLED ekranlı akıllı telefon satarken, LCD ekranlı telefon satışları 135,8 milyon adetle daha iyi bir seviyede seyretmiş.
Bu rakamları 2020 yılı ile de karşılaştıran Omdia, OLED akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 15 oranında azaldığını ortaya koyuyor. LCD akıllı telefon sevkiyatları ise buna karşın önemli ölçüde artmış; tam yüzde 41 oranında bir artış görülmüş durumda.
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