AMD, Ryzen Threadripper PRO 5000 WX Serisi İşlemcilerini Tanıttı

AMD, 64 çekirdekli Ryzen Threadripper PRO 5995WX tarafından yönetilen ve profesyonel kullanıcılar için en üst düzey iş istasyonu deneyimini sunan Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Serisi iş istasyonu işlemcilerini duyurdu.