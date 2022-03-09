AMD, Ryzen Threadripper PRO 5000 WX Serisi İşlemcilerini Tanıttı

AMD, 64 çekirdekli Ryzen Threadripper PRO 5995WX tarafından yönetilen ve profesyonel kullanıcılar için en üst düzey iş istasyonu deneyimini sunan Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Serisi iş istasyonu işlemcilerini duyurdu.
"Zen 3" mimarisinin inanılmaz performansını en yeni AMD PRO Teknolojileri ile birleştiren yeni işlemci serisi, en zorlu iş yüklerinde endüstri lideri performans sunuyor. Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Serisi, 8K olarak işleme veya çok miktarda kodu yineleme fark etmeksizin, kullanıcılara daha kısa sürede daha fazlasını yapmak için gereken gücü sağlıyor.
AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Serisi işlemciler, OEM ortağı Lenovo aracılığıyla 21 Mart 2022'de satın alınabilecek.
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