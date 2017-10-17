Samsung, Micro-LED Kullanmak İstiyor!
Samsung, ileri seviye TV'leri için Micro-LED teknolojisine yatırım yapıyor!
Güney Kore'den gelen yeni bir habere göre Samsung, bir Micro-LED TV yapmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Firma, geçen sene QLED televizyon piyasasındaki başarısızlığı üzerine, gelecek nesil ileri seviye televizyonları için alternatif teknolojiler geliştirmeye çok çaba sarf ediyor.
Ama Micro-LED TV'lerin piyasaya çıkmadan önce aşması gereken bazı engeller var. Yenilik sürecini hızlandırmak için Samsung, Tayvanlı firma PlayNitride'ı satın alıp bu firmanın Micro-LED teknolojisini gelecekteki TV'leri ve Sinema LED Ekranları için kullanabilir.
Samsung artık piyasayı elinde tutmuyor
Samsung'un üst uç televizyonlarda 2015'teki %57 piyasa payı, 2016'da %20'lere kadar düştü, çünkü QLED televizyonları LG'nin OLED televizyonlarıyla rekabet edemedi. LG'nin piyasa payı ise büyük bir başarıyla 2015'teki %17.5'ten, 2016'da %43'e çıktı.
H. Hüseyin Öztürk
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