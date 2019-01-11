Samsung "Mıknatıslı Dev Ekran Patenti" Aldı

Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir telefon için alternatif bir plan hazırladı

Samsung "Mıknatıslı Dev Ekran Patenti" Aldı

Görünüşe bakılırsa katlanabilir telefon yapmanın birden fazla yolu var.  Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F'nin tanıtımı hızla yaklaşırken, katlanabilir telefon için farklı bir yaklaşımı ele alan bir patent ortaya çıktı.

Patent, birden fazla cihaz gövdesinin mıknatıslarla bir araya gelerek oluşturduğu dev boyutlu bir ekrandan söz ediyor. LetsGoDigital tarafından keşfedilen patent dosyasında belirtilen sistem ZTE'nin Axon M modelini anımsatan menteşeli bir yapıya sahip ancak önemli bir fark var: Samsung, menteşe fonksiyonu için mıknatısları kullanıyor.

Bu sayede iki farklı cihaz gövdesi tek bir cihazmış gibi davranabliyor ve gerektiğinde ayrı ayrı kullanılabiliyor. Bu, birden çok senaryoyu akla getiriyor: örneğin gövdeleri yan yana koyarak büyük bir ekran elde edebiliyor, cihazları sırt sırta yaslayarak mükemmel bir selfie kamerası elde yaratabiliyor veya ekranları alt alta yerleştirerek bir ekranda içerik görüntülerken diğer ekranı kayan bir klavye olarak da kullanabiliiyorsunuz.

Tüm patentlerde olduğu gibi bu patentin de gerçek bir ürüne dönüşmeme olasılığı bulunuyor. Yine de patentin gerçek olması halinde şimdiden para biriktirmeye başlamanızı öneririz, zira iki ayrı cihazı gerektirecek bu ürünün oldukça el yakıcı bir fiyat etiketine sahip olmaya aday olduğunu söylemek mümkün.

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Doğan Kürşat Aktaş

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