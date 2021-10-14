Samsung'dan Müjde: 14nm EUV DDR DRAM'lerin Seri Üretimine Başlandı

Samsung Electronics, endüstrinin en küçük 14 nanometre boyutlu aşırı ultraviyole (EUV) teknolojisine dayalı DRAM modüllerinin seri üretimine başladığını duyurdu. Teknoloji devi, Mart 2020 tarihinde ilk EUV DRAM'lerinin üretiminin ardından, DDR5 çözümü için kolları sıvadı.
Samsung, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve DRAM Ürün ve Teknoloji Başkanı Jooyoung Lee konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Anahtar modelleme teknolojisi yeniliklerine öncülük ederek yaklaşık 30 yıldır DRAM pazarına öncülük ettik. Bugün Samsung, 14nm'de aşırı minyatürleştirmeyi mümkün kılan çok katmanlı EUV ile başka bir teknoloji kilometre taşını belirliyor. Bu geleneksel argon florür (ArF) işlemiyle mümkün olmayan bir başarı. Bu ilerlemeyi temel alarak, veri odaklı 5G, yapay zeka ve meta veri dünyasında daha fazla performans ve kapasite ihtiyacını tam olarak ele alarak en farklı bellek çözümlerini sağlamaya devam edeceğiz."
Şirket mevcut EUV teknolojisini, 14nm mimarisi ile 5 EUV katmanına uygulayarak yaklaşık yüzde 20'lik üretkenlik artışı gösterirken, en yüksek bit yoğunluğunu da elde etmeyi başarmış durumda. Ayrıca bu, selef teknolojiye göre güç tüketiminin de yaklaşık yüzde 20 oranında azaltılması anlamı taşıyor.
Samsung'un 14nm DRAM'leri, en son DDR5 standardından yararlanılarak saniyede 7.2 gigabit hızlara erişilmesine yardımcı olacak. Bu hız, 3.2 Gbps'e kadar hızlar sergileyen DDR4'ün 2 katından daha yüksek bir performans anlamına geliyor. Teknoloji devin; veri merkezleri, süper bilgisayarlar ve kurumsal sunucu uygulamalarını desteklemesi için 14nm DDR5 portföyünü genişletmeyi planlıyor.
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