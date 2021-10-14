Samsung'dan Müjde: 14nm EUV DDR DRAM'lerin Seri Üretimine Başlandı

Samsung, 14 nanometre EUV DDR DRAM modüllerinin seri üretimine başladığını resmi olarak duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, 14nm EUV DDR DRAM'lerin Üretimine Başladı

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Samsung'dan Müjde: 14nm EUV DDR DRAM'lerin Seri Üretimine Başlandı

 

 