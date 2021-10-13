Popüler Oyun Fall Guys'a Squid Game Benzeri Bir Bölüm mü Geliyor?

Fall Guys'ın mimarı, oyunda Squid Game'in Kırmızı Işık/Yeşil Işık oyunu benzeri bir bölüm oluşturmayı düşündüklerini ancak sonrasında vazgeçtiklerini açıkladı. Yine de her şey bitmiş değil!

13 Ekim 2021 00:03

Levent Öztürk