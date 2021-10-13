Popüler Oyun Fall Guys'a Squid Game Benzeri Bir Bölüm mü Geliyor?

Fall Guys ve Netflix'in Squid Game'i arasında bir açıdan bakıldığında önemli paralellikler var. Elbette bu ikilinin verdiği hisler ve yarattıkları ortam neredeyse iki farklı uçta bulunuyor, ancak ikisi de temelde eleme tarzını içeriyor.
Bu konuda Fall Guys baş oyun tasarımcısı Joe Walsh ile Techradar'ın kısa bir süre önce yaptığı röportaj, Netflix'in beğenilen dizisinin Mediatonic'teki geliştiricilerin de aklında yer aldığını gösterdi. Röportaj sırasında Walsh'a Fall Guys'da gerçeğe dönüşmeyen bölümler için bazı fikirleri olup olmadığı sorulduğunda, bu konu ortaya çıktı.
"Evet, kesinlikle çok şey var," diye yanıtladı Walsh ve ekledi: "Son zamanlarda ortaya çıkanlardan biri, şu anda dünyanın en büyük TV şovu olan Squid Game. Ve bizim de uğraştığımız bir şey olan Red Light Green Light ile açılıyor. Ve asla prototipini oluşturamadık çünkü nasıl çalıştığını tam olarak kafamızda oturtamadık."
Fall Guys'ın Squid Game konseptinin neden hiç ortaya çıkmadığını anlamak kolay. Oyundaki çoğu bölüm inanılmaz derecede kinetik ve oyuncu karakterleri sürekli hareket halinde. Fall Guys'ın fasulye şeklindeki şekerlemelerinin kendilerini titrek bir şekilde taşımasına ek olarak, rakipler istendiğinde yakalanıp engellenebilir, bu da Kırmızı Işık/Yeşil Işık (Red Light/Green Light) kurulumunu neredeyse imkansız hale getirebilir.
Ancak Walsh henüz vazgeçmiş değil ve içerdiği sorunlara rağmen konseptin tamamen ihtimal dışı olmadığını açıkça belirtiyor: "Bir video oyununda hareketle ilgili (ilginç) bir şey var, gerçek hayatta sabit kalmak çok zor. Ancak bir video oyununda, sadece kontrol kolunu yere bırakmanız yeterli. Ve o sırada, bence 'Asla Kırmızı Işık Yeşil Işık yapmayacağız, bu mantıklı değil' gibiydik. Ama şimdi Squid Game'in ne kadar popüler olduğunu görünce, böyle bir şeye bir kez daha bakmayı ve Fall Guys'da yapıp yapamayacağımızı görmeyi çok isterim."
Tabii ki bu noktada daha önemli olan soru, bu tür bir oyunun ne kadar eğlenceli olacağı oluyor. Walsh'ın yorumlarını Squid Game gibi herhangi bir yeni trendi takip etme çabası olarak görmek kolay olsa da, bahsettiği gibi ekip daha önce de Kırmızı Işık/Yeşil Işık tarzı bir bölümü kafalarından geçirmiş.
Fall Guys'ın genel olarak ne zaman ve nasıl hareket edileceğini bilmek üzerine kurulu bir oyun olduğu düşünülürse, ne zaman hareket edilmeyeceği üzerine kurulu bu konsept oldukça etkileyici olabilir. Tabii iki Walsh'ın kendisinin bahsettiği "kontrol kolunu bırakmanız yeterli" durumu için bir çözüm yolu bulunması gerekebilir.
Elbette, Walsh'ın sözlerinin, ekibin Fall Guys için Squid Game benzeri bir Kırmızı Işık/Yeşil Işık bölümü üzerinde çalıştığının bir doğrulaması olmadığını belirtmekte de fayda var. Ancak ekip, bu fikri bir kez daha incelemeye istekli gözüküyor.
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