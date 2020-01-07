Samsung Neon, "Dijital İnsanı" Ekranınıza Taşıyacak

Samsung Neon, çoğunlukla filmlere has olan "dijital insanı" ekranınıza taşıyacağını iddia ediyor!

Oynat Neon, "Dijital İnsanı" Ekranınıza Taşıyacak Samsung Neon, çoğunlukla filmlere has olan "dijital insanı" ekranınıza taşıyacağını iddia ediyor!

Samsung, "yapay insanı" hayatımıza getirme konusunda önemli bir adım atmış olabilir, en azından görüntüler bunu söylüyor. Firma, Neon adlı bir üründen bir süredir bahsediyordu ve şimdi sızan bir video, Neon'un dijital insanlarının neye benzediğini gösterdi.

Neon, bir oyuncunun hareketlerini ve sesini yakalayarak dijital kopyasını oluşturuyor. Projenin başındaki Pranav Mistry'ye göre teknoloji, "otomatik olarak yeni ifadeler, hareketler, yeni iletişimler" oluşturabiliyor ve bunlar, yakalanan veriden "tamamen farklı" olabiliyor. Dijital insanlar, filmlerde ve dizilerde yıllardır görünüyorlar, yani yeni bir şey değiller. Ancak Samsung, Neon ile bunu bir adım ileriye taşıdığını iddia ediyor ve bu dijital kişilerin kendi başına hareket edebildiğini söylüyor.

Ortada deneyebileceğimiz bir ürün olmadığından Samsung'un iddialarının ne kadar geçerli olduğunu Neon ortaya çıktığında göreceğiz. Eğer firma bu iddialarını gerçekten yerine getiriyorsa, Google dahil birçok teknoloji firmasına bir anda büyük bir fark atacak demektir. Sızan görüntü etkileyici görünse de, bu videoya ne ölçüde insan müdahalesinin olduğunu bilmiyoruz. Firma, Neon'u 7-9 Ocak arasında Las Vegas'ta yapılacak CES 2020'de tanıtacak.

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