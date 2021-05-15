Samsung, OLED Ekranlarını 1.000 ppi'ya Ulaştırmak İçin Kolları Sıvadı

Bugüne kadar gördüğümüz akıllı telefonlar arasında etkileyici ekranların arkasındaki isim olan bilinen Samsung Display, geleceğin akıllı telefonlarının ekranlarını planlamaya başladı. Kore medyası tarafından son aktarılan raporlar, Samsung Display'in AMOLED panelin sınırlarını zorlamaya başladığını gösteriyor.
Samsung Display, tam 1.000 ppi (inç başına piksel) seviyesinde AMOLED panel geliştirmeyi planlıyor. Konunun daha sıra dışı olan tarafı ise, şirketin 1000 ppi seviyesine ulaşmak için OLED paneller için yeni TFT (ince film transistör) teknolojisi geliştirme planını devreye sokmuş olması. Böylece bu yeni nesil ekranları görebilirsiniz. Zira OLED paneller halihazırda bir TFT plaka kullanmadığından şirketin aslında 1.000 ppi'lik AMOLED ekran geliştirmesi muhtemel.
Samsung Display'in bu planlarının yanı sıra, Samsung'un TFT teknolojisi ile beraber daha hızlı ekranlara imza atacağı da düşünülüyor. Bilindiği gibi TFT panellerin ürettiği görüntü hızı, diğer panellerin ilerisinde. Samsung'un yeni TFT hamlesi ile birlikte ekran hızlarını da 10 kata kadar artırabileceği raporda belirtiliyor.
Peki, Samsung'un bu çalışmalarını ne zaman görebileceğiz? Şimdilik tahminler 2024 yılını işaret ediyor. 2024 yılında 1.000 ppi piksel yoğunluğuna sahip daha doygun renk üreten ve daha hızlı ekranlara sahip akıllı telefonlar görebiliriz.
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