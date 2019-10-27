Samsung One UI 2.0, Bu Özellikle Gelecek!
Samsung'un yeni arabirim sürümü One UI 2.0 ile birlikte, Galaxy telefonlarda bu faydalı özelliğe de merhaba diyeceğiz!
Ters kablosuz şarj işlevini herkes kullanmasa da, diğer mobil cihazları telefon üzerinden şarj etmek istediğinizde imdadınıza yetişebiliyor. Ancak Samsung Galaxy telefonunuzla başka bir cihazı şarj ederken pilinizin yüzde 30'a düşmesi can sıkıcı olabilir.
One UI 2.0 bunun önüne geçmenizi sağlayacak bir işlevle geliyor. Ters şarj, pil seviyesi yüzde 30'a düştüğünde otomatik olarak duruyor ancak bu pil seviyesi, Galaxy S10e ve Galaxy Note 10 gibi telefonlarda size çok düşük gelebilir. One UI 2.0'da ters şarjın ne zaman durdurulacağını seçebiliyorsunuz. Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ veya Galaxy Fold gibi büyük pilli bir telefonunuz yoksa, bu oranı yüzde 50 veya daha yüksek olarak ayarlayabilirsiniz.
Wireless PowerShare menüsünden değiştirilebilen pil limitini yüzde 30 ile yüzde 90 arasında bir değere ayarlamanıza izin veriliyor. Bunun için bildirim bölümünü iki kez aşağı çekin ve Kablosuz PowerShare metnine dokunun (simgeye değil, aksi halde işlev açılıp kapanıyor). Aynı ekrana Ayarlar > Cihaz bakımı > Pil > Kablosuz PowerShare üzerinden de ulaşılabiliyor.
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