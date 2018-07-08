Samsung Over the Horizon Çocuklarla Yenilendi!
Samsung'un ünlü Over the Horizon zil sesi, ilkokul çocukları tarafından yeniden işlendi!
Samsung'un ünlü Over the Horizon zil sesi, belki de Nokia'nın o bilinen melodisi kadar akıllara yer etmiş durumda. Samsung'un yıllardır pazarlama kampanyaları için kullandığı bu melodi, daha önce ünlü orkestralar, popüler müzisyenler ve besteciler tarafından da ele alınmıştı. Ancak bu melodi, bu defa farklı bir yerde bir kez daha yükseldi; bir ilkokulda.
Samsung, uluslararası müzik eğitiminin kapsamını genişletmeyi amaçlayan Sınıfta Dijital Rekabet konseptli bir yarışmanın parçası olarak Over the Horizon zil sesini çocuklara emanet etmiş. Bu kez Hollanda'da bir ilkokulda yükselen Over the Horizon, dijital ortamda çocuklar tarafından yeniden işlenerek geliştirilmiş ve sonunda da ortaya harika bir sonuç çıkmış. Hemen aşağıda dinleyebileceğiniz yeni Over the Horizon, yarışmada da ilgi çekici ve en huzurlu melodi olarak birincilikle ayrılmış.
Yarışmayı kazanan bu melodi Samsung tarafından sonradan kullanılır mı bilinmez. Ancak Samsung Galaxy Note 9 tanıtımında bu melodiyi bir kez daha duyabilir ve hatta tanıtım gününde sahnede çocuklardan oluşan bir orkestra görebiliriz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın