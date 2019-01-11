Samsung Parmak İzi Sensöründen Taviz Verebilir
Ortaya çıkan bir iddia, Samsung'un amiral gemisi modelinde diğer modellerde bulunan bir özellikten taviz vereceğini gösteriyor
Samsung'un amiral gemisi serisinin merakla beklenen yeni üyelerinden giriş seviyesi model olmaya aday olacak Galaxy S10 Lite'ın da Galaxy S10 ve S10+ ile aynı işlemcileri (Snapdragon 855ve Exynos 9820) kullanarak performans konusunda taviz vermeyeceğini duyurmuştuk. Görünüşe bakılırsa Samsung'un giriş seviyesi modelinde hangi özelliklerden taviz vereceği netlik kazanıyor.
Güney Koreli teknoloji devinin söz konusu giriş modelini Apple'ın iPhone XR modelinin rakibi olarak konumlandırmak istiyor olması, bu bulguları mantıklı kılan bir neden.
Bununla birlikte birçok kaynağın Samsung'un giriş seviyesi amiral gemisi modelini Galaxy S10 Lite ismiyle andığını gördük fakat son bilgiler, Samsung'un Beyond 0 kod isimli modelli Galaxy S10 E ismi ile tanıtabileceğini gösteriyor. Bu bilginin cihazı kendi ekran koruma filmlerini test etmek için kullanan bir tedarikçiden gelmesi, iddiayı dikkate değer kılan bir detay. Çinli tedarikçinin bir diğer iddiası ise oldukça dikkat çekici: Samsung Galaxy S10 E, diğer modellerde olması beklenenin aksine bir ekran içi parmak izi okuyucu ile gelmeyecek.
Çevrim içi satıcılardan Mobile Fun, bu bilgiyi Çin'de uzun süredir faaliyet gösteren tedarikçilerden aldığını öne sürüyor. Bu, söz konusu iddiayı güvenilir kılan bir detay olabilir. Bu noktada Samsung'un amiral gemisi cihazlarını şu şekilde isimlendireceği tahmin ediliyor: Galaxy S10 E, Galaxy S10 ve Galaxy S10+. Bu telefonların ekran büyüklükleri ise sırasıyla 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç olacak.
Galaxy S10 E modelinin piyasaya sürülmesinin sebebi, bir amiral gemisi modelini belirli bir kullanıcı kitlesi adına daha ulaşılabilir kılmak ve bu sebeple söz konusu modelin diğer modellere göre kaybettiği birçok özelliğin olacağı açık. Galaxy S10 E'nin bu sebeple diğer modellerin sahip olduğu Edge kavisli ekranlar yerine düz bir Infinity-O ekranla geleceği ve arka yüzünde daha basit bir kamera dizilimi bulunduracağı söyleniyor.
Asıl ilginç nokta ise ekran içi parmak izi okuyucusu bulundurmayacağı söylenen bu model için hazırlanan kılıfların ve bilgisayar modellemelerinin şu ana kadar cihazın arka yüzünde bir parmak izi okuyucusu bulundurmamış olması. Infinity-O ekranın eski amiral gemisi modellerinde olan iris sensörlerine yer tanımayacağının bariz olduğu düşünüldüğünde geriye kalan tek ihtimal, Samsung'un bu cihazda da daha önce birçok giriş seviyesi ve orta seviye modelinde kullandığı bir çözüm olan cihaz kenarına konumlandırılmış bir parmak izi sensörünü kulanması. Ancak bu ihtimali de doğrulayan bir bulguya henüz rastlanılmış değil.
Samsung'un yeni amiral gemisi modellerini çevreleyen birçok soru işareti, gizemini korumaya devam ediyor. Henüz bu bilgilerden hiçbiri henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama ile karşılaşmış değil. Tüm bu soru işaretlerinin bu sebeple gelecek ay yapılacak resmi bir açıklamaya kadar varlıklarını sürdüreceklerini söyleyebiliriz.
Doğan Kürşat Aktaş
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