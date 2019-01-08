S10 Lite En Güçlü İşlemcilerle Gelebilir
Samsung'un giriş seviyesi amiral gemisi modeli, kendisini tercih edenleri performans konusunda üzmeyecek!
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10 serisini Barcelona'da yapılacak olan MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) sunması beklenirken, ailenin en küçüğü olması beklenen Galaxy S10 Lite hakkında müjdeli bir haber ortaya çıktı.
Samsung amiral gemilerine ait sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, Samsung Galaxy S10 Lite modelinin ailesinin diğer üyeleri ile aynı seviyede işlemci gücünü taşıyacağını duyurdu. Samsung, buna göre bu model için ABD ve Çin'de Snapdragon 855'i kullanırken, diğer pazarlarda kendi en üst seviye işlemcisi olacak olan Exynos 9820'yi kullanacak.
Eğer bu iddia doğruysa, kullanıcılar S10 Lite modeline yönelseler dahi paralarının karşılığında oldukça güçlü bir telefon alıyor olacaklar. Samsung, bu modeldeki fiyatı belirlerken Apple'ın iPhone XR örneğini takip ederek kamera ve ekran gibi diğer özelliklerde değişiklik yaparak rekabetçi bir fiyat sunmaya çalışacak.
Bugünlerde Galaxy S10 hakkkında sayısız dedikodu ve sızıntı yayılacak ancak bu dedikodulardan birçoğunun spekülatif olacağını hatırlamakta fayda var. Galaxy S10 ailesi çerçevesiz ekran modasına uyarak ekran-kasa oranının sınırlarını zorlayacak ve iddialara göre S10 Lite 5.8 inç boyutunda bir ekran ile gelirken standart S10 modeli 6.1 inç ekran boyutu sunacak ve en yüksek konfigürasyonu sunacak olan S10+ modeli 6.4 inç boyutunda bir ekran ile gelecek. Bu model iddialara göre Samsung Galaxy Note 9'da da gördüğümüz 4000mAh batarya kapasitesini de sunacak.
Amiral gemisi serisinin giriş modeli olacak olan S10 Lite modelinin ise yaklaşık 750 dolarlık bir fiyat etiketi ile sunulması bekleniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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