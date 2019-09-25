Samsung'tan Piksel Boyutu En Küçük Sensör
Samsung, "ince telefonlara" yönelik yeni telefon kamerası sensörü ISOCELL Slim GH1'i ortaya çıkardı!
Samsung, telefonlara yönelik yeni kamera sensörü ISOCELL Slim GH1'i tanıttı. Yeni sensör, 0,7 mikrometre boyutuyla şimdiye kadarki en küçük piksel boyutuna sahip.
Samsung, yeni sensörün "ince, tam ekranlı cihazlar için en uygun çözüm" olduğunu iddia ediyor. Buradan fikir yürüterek sensörün, açılır kamera mekanizmalarına veya çentikli telefonlara yönelik olduğu söylenebilir. ISOCELL Slim GH1, yalnızca 43,7 megapiksellik bir sensör; yani geçen ay tanıtlan 108MP Samsung sensöründen oldukça küçük. Küçük piksel boyutlarında iyi bir düşük ışık performansı sunmak, kolay bir iş değil. Ancak Samsung, pikselleri birleştirmeye yönelik Tetracell teknolojisi sayesinde 1,4 mikrometre boyutlarındaki sensörlerin ışık hassasiyetine ulaşabildiğini iddia ediyor. Yani aynı sahne, farklı pozlama ayarlarıyla yakalanıyor ve bu kareler birleştirilerek parlak bir görüntü oluşturuluyor.
Yeni sensör, görüş alanında önemli bir kayba yol açmadan 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Telefonunuzla 4K video kaydı yapıyorsanız, görüş alanının fotoğraflara kıyasla daha dar olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Yeni ISOCELL Slim GH1, bunu aşmak için kaydı 3984x2740 çözünürlüğünde gerçekleştiriyor ve ardından 4K çözünürlüğü olan 3840x2160'a kırpıyor.
ISOCELL Slim GH1'in diğer özellikleri arasında Dual Pixel otomatik odaklanma, jiroskop tabanlı elektronik görüntü sabitleme ve gerçek zamanlı HDR var. Sensörün toplu üretimi, bu senenin sonunda başlayacak. Sensörü hangi telefonların kullanacağı şimdilik belli değil ancak ilk olarak Samsung'un Galaxy A serisinde ve bazı Çinli üreticilerin telefonlarında görünmesini bekleyebiliriz.
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