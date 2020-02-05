Samsung'dan "Rulo Ekran" Sürprizi!

Samsung henüz hiçbir akıllı hoparlörü satışa sunmuş olmasa da, bu cihazların nasıl daha kullanışlı olabileceği konusunda bazı fikirleri bulunuyor. Güney Koreli elektronik devinin başvurusunu yaptığı bir patente göre firma, "rulo şeklinde" ekranlara sahip olan silindir şekilde akıllı hoparlör için bazı planlara sahip.
Firma, Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Hizmeti (KIPRIS) üzerinden bir ses aksesuarı patenti aldı. Ek belgelerde görülene göre bu patent, rulo şeklinde bir ekran ile tamamen sarılmış olan silindir şekilli bir hoparlörü içeriyor. İstenildiği zaman ekran açılarak düz hale getirilebiliyor ve destek kolları ile sabitlenebiliyor.
Eğer bu tür bir cihaz piyasaya sunulursa, aynı anda hem bir akıllı hoparlör hem de akıllı ekran olarak işlev görebilir. Ekran sarıldığı zaman fazla yer kaplamayacaktır ancak açıldığında video izlemek, haber okumak, önemli güncellemeleri görmek ve Bixby destekli diğer akıllı ev ürünlerini dokunmatik ekran ile kontrol etmek gibi pek çok işlev kullanılabilir hale gelecektir.
Bu ürün otomatik veya manuel bir şekilde Google Home benzeri bir akıllı hoparlör ve Google Nest Hub benzeri bir akıllı ekran arasında geçiş yaparak iki ürünü bir araya getiriyor gibi gözüküyor. Tabii ki bu ürünün şu anda sadece bir patent olduğunu ve üretimine geçilip geçilmeyeceğinin belli olmadığını bir kez daha hatırlatalım...
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