Samsung'un S20 FE Unpacked Etkinliğinin İlk Videosu Paylaşıldı

Galaxy S20 Fan Edition'ı 23 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik için hazırlanan ilk resmi video ise yayınlandı.
Videoda çok fazla ipucu verilmese de, en azından Galaxy S20 Fan Edition ile tanışacağımız doğrulanıyor. Cihaz birçok kez sızdığından, nasıl bir telefonla karşılaşacağımızı biliyoruz. Videoda ise telefonun farklı renk seçenekleriyle geleceği ve arka yüzünün plastik olacağı dışında önemli bir bilgi verilmiyor. Video "Sesiniz bize ilham veriyor" sözcükleriyle başladığından yeni Bixby işlevleriyle karşılaşabiliriz. Gerçekten Bixby ile ilgiliyse, gizlilik açısından bu sloganın biraz endişe verici olduğu gerçeğini gizlemek zor.
Galaxy S20 Fan Edition'ın tanıtımdan kısa süre sonra ön siparişe sunulması bekleniyor.
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