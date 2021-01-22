Samsung, SATA SSD Serisinin Son Üyesi 870 EVO'yu Tanıttı

Samsung'un genel ve profesyonel kullanım için ideal olan yeni SSD sürücüsü 870 EVO, %38 daha yüksek rastgele okuma performansıyla günlük işlemleri daha da hızlandırırken %30 iyileştirilmiş sürdürülebilir performansı sayesinde SSD dayanıklılığını da artırıyor.