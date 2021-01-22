Samsung, SATA SSD Serisinin Son Üyesi 870 EVO'yu Tanıttı

Samsung'un genel ve profesyonel kullanım için ideal olan yeni SSD sürücüsü 870 EVO, %38 daha yüksek rastgele okuma performansıyla günlük işlemleri daha da hızlandırırken %30 iyileştirilmiş sürdürülebilir performansı sayesinde SSD dayanıklılığını da artırıyor.

Samsung 870 EVO SSD Tanıtıldı!

Gelişmiş bellek teknolojisinde dünya lideri markalardan biri olan Samsung Electronics, dünyada en çok satan SSD serisine eklediği en son SATA çözümü 870 EVO SSD'yi piyasaya sürdü. Bu yeni sürücü, sınıfının en üst düzey performansıyla güvenilirliği bir araya getiriyor ve genel PC kullanıcılarından BT profesyonellerine uzanan geniş bir tüketici yelpazesini hedefleyen, tüm ihtiyaçlara yönelik bir depolama çözümü sağlıyor. 

Samsung Electronics Bellek Marka Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı KyuYoung Lee, "SATA SSD Serimizin zirve noktası, yeni 870 EVO, genel dizüstü ve masaüstü kullanıcılarının yanı sıra Ağa Bağlı Depolama (NAS) kullanıcılarını da hedefleyen, performans, güvenilirlik ve uyumluluğu bir arada sunan bir ürün." dedi.

Samsung 870 EVO, markanın en son sürüm V-NAND ve denetleyici özelliklerine sahip. Bu sayede, sırasıyla 560 ve 530MB/s olmak üzere en yüksek SATA sıralı okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor. Geniş değişken SLC arabelleğin kullanıldığı sürücüde yer alan Akıllı TurboWrite teknolojisi, en yüksek performans düzeylerinin korunmasını sağlıyor. 870 EVO ayrıca bir önceki 860 modeliyle karşılaştırıldığında, rastgele okuma hızında yaklaşık %38 oranında iyileştirmeye sahip. Bu sayede, çoklu görevlerde, web gezintisinde veya PC'nin başlatılması esnasında daha iyi kullanıcı deneyimleri sunuyor. 

Depolama bellek teknolojilerindeki yüksek deneyim ve uzmanlığı sayesinde Samsung, tüm SSD bileşenlerini kendi bünyesinde geliştirerek bütün parçaların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak 870 EVO, 869 EVO ile karşılaştırıldığında yüzde 30 daha yüksek sürdürülebilir performans sunuyor. 870 EVO her model için sunulan TBW değerlerine kadar veya 5 yıl sınırlı garanti ile geliyor. 

Sıra dışı performansının ve güvenilirliğinin yanında 870 EVO birçok bilgi işlem cihazı ve en güncel PC özellikleriyle geniş ölçüde uyumluluk gösteriyor. Sürücü, 2,5 inç SATA arayüz bağlantısı bulunan tüm cihazlarda destekleniyor. Ayrıca, güç tasarrufu sağlayan uyku modu sayesinde 870 EVO, Windows'un Modern Standby fonksiyonunu destekleyen tüm cihazlarda çalışabildiğinden PC kullanıcıları için ekstra kullanım uygunluğu da sağlıyor. 

Samsung ayrıca yeni 870 EVO'yu çevreyi de düşünerek tasarladı. Böylelikle üretim sürecinin her aşamasında karbon ayak izi azaltılarak üretilen yeni sürücü ile tüketicilere çevreci ürünleri seçebilme imkânı sunuyor. 

Samsung 870 EVO modellerinin KDV dâhil tavsiye edilen tüketici fiyatları ise şu şekilde: 250GB 379 TL, 500GB 619 TL, 1TB 1.209 TL, 2TB 2.389 ve 4TB 4.669 TL.

Teknik Özellikler:

Kategori

Samsung 870 EVO

Arayüz

SATA 6 Gbps, SATA 3 Gbps ve 1.5 arayüzlerle uyumlu

Form Faktörü

2,5 inç

Depolama Belleği

Samsung V-NAND 3-bit MLC (TLC)

Denetleyici

Samsung MKX Denetleyici

DRAM

4GB LPDDR4 (4TB)

2GB LPDDR4 (2TB)

1GB LPDDR4 (1TB)

       512MB LPDDR4 (250/500GB)

Kapasite

4TB, 2TB, 1TB, 500GB, 250GB

Sıralı Okuma/Yazma Hızı 

560/530 MB/s'ye kadar

Rastgele Okuma/Yazma Hızı (QD32)

Rastgele Okuma 98 Bin, Yazma 88 Bin IOPS 

Yönetim Yazılımı

Samsung Magician

Yazılan Toplam Bayt Sayısı

2.400TBW (4TB)

1.200TBW (2TB)

      600TBW (1TB)

           300TBW (500GB)

          150TBW (250GB)

Garanti

Ürünler, 5 yıllık sınırlı garanti kapsamına veya TBW puanına göre (hangisi öncelikliyse) garanti kapsamındadır. 

 

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