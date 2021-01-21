Android 12'nin En Önemli Yeniliği, Şimdiden Ortaya Çıkmış Olabilir

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Android 12 ile geleceği düşünülen yeni bir özellik, uygulamaları hazırda bekletme moduna sokup uyutacak. Böylece depolama alanı tasarrufu da sağlanmış olacak.

Android 12 uygulamaları uyutabilir

Kısa bir süre önce, sıradaki Android sürümü Android 12'ye ilgi çekici bir özellik geleceği duyuruldu. Artık kullanılmayan uygulamalar uyku moduna geçirilebilecek ve böylece depolama kullanımları optimize edilecek. Bu özelliğin ayrıntıları şimdiye kadar fazla bilinmiyordu, şimdi biraz daha netleşti.

Hala cevaplanmamış birçok soru olsa da, Mishaal Rahman (XDA Developers'ın genel yayın yönetmeni) tarafından tespit edilen yeni Android kod değişikliklerinde birkaç ayrıntı görüldü. Kod, bir uygulama tek bir kullanıcı için (çok kullanıcılı bir cihazda) hazırda bekletilirse, önbelleğinin temizleneceğinden ve böylece biraz depolama alanı açacağını gösteriyor. Ancak "paket seviyesinde hazırda bekletme" diye bir başka seçenek ise uygulamayı tüm kullanıcılar için hazırda bekletiyor.

Şu anda elimizde olan bilgiler bununla sınırlı ve başka hangi seçeneklerin sunulacağını bilmiyoruz. Ancak özellikle telefonunda çok fazla uygulama olan ve bunların çok fazla yer kapladığından yakınan kullanıcılara, depolama alanı açarak yardımcı olacak bir özellik geliyor gibi görünüyor.

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