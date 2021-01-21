Android 12'nin En Önemli Yeniliği, Şimdiden Ortaya Çıkmış Olabilir

Android 12 ile geleceği düşünülen yeni bir özellik, uygulamaları hazırda bekletme moduna sokup uyutacak. Böylece depolama alanı tasarrufu da sağlanmış olacak.