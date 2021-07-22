Samsung, Sıradaki Galaxy Unpacked Etkinliğinin Tarihini Açıkladı!

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un beklenen Galaxy Unpacked etkinliğin tarihi son birkaç haftadır farklı kaynaklardan sızıyordu. Kaynaklardan gelen bilgiler 11 Ağustos'u işaret ederken, sonunda Samsung da resmi olarak duyuruyu yaptı.
Samsung, resmi kanalından bir video eşliğinde Galaxy Unpacked etkinliğini 11 Ağustos tarihinde yapacağını "Get Ready To Unfold" sloganıyla duyurdu. Geçtiğimiz seneki etkinlikte, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Tab S7 serisi, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3'ü tanıtan şirket, bu sene yeni katlanabilir cihazlarıyla yine sahne alacak.
Bu sene tanıtılmasını beklediğimiz ürünler arasında ise Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 bulunuyor. Şirketin daha önceki katlanabilir cihazlarından Galaxy Z Fold 1980 dolar, Galaxy Z Fold2, 1999 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Galaxy Z Fold 3'te de benzer bir fiyat etiketi görebiliriz.
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