Samsung, Stratosfere Selfie'nizi Gönderiyor

Samsung Electronics, 50. yıl dönümünü stratosfere bir Galaxy S10 5G göndererek kutluyor. Ama işin içine bizi de katmaya kararlı!

Samsung, Uzaya Selfie'nizi Gönderiyor

Samsung, 50. yıldönümünü uzay temalı bir reklam kampanyasıyla kutluyor. SpaceSelfie adlı kampanya kapsamında firma, bir Galaxy S10 5G'yi balonlar yardımıyla Dünya'nın stratosferine gönderecek. Samsung tutkunları, kendi selfie'lerini bu telefonla birlikte uzaya gönderme şansına sahip olacak.

Samsung'un düzenlediği yarışmayı kazananlar, stratosferde kendi selfie'lerinden çekilmiş bir fotoğrafı elde edecekler. Bunun için selfie görüntüsü, uzaya gönderilen Galaxy S10 5G'nin ekranında görüntülenecek ve bu sırada arka planda Dünya görünecek. SpaceSelfie'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

#SpaceSelfie – A project to get your face in space.#SpaceSelfie – A project to get your face in space.
We’re launching a Galaxy S10 5G into the space. Upload your picture, and you could get a selfie that’s out of this world. Places on the module are limited. Sign up now for the best chance to get your face in space.

Yarışmaya katılma şartları resmi SpaceSelfie sayfasında yer alıyor.

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