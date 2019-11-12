Samsung'tan Surface Duo Benzeri Cihaz Patenti

Samsung'un Surface Duo'ya benzeyen bir cihazı tarif eden eski bir patenti, onay aldı!

Samsung'tan Surface Duo Benzeri Cihaz Patenti

Galaxy Fold birkaç aylık olabilir ancak Samsung'un katlanabilen telefon çalışmaları, daha öncesine dayanıyor. Firma, katlanabilen ve çift ekranlı telefon konseptleri üzerinde senelerdir çalışıyor. Şimdi ise firmanın eski çift ekranlı telefon patentlerinden bir tanesi, ABD Patent Ofisi'nden onay aldı.

Patent, "yeni kullanıcı arayüzleri ve işlem modları yansıtan çift ekranlı akıllı telefonları" tarif ediyor. Çizimlerde Microsoft'un yeni iki ekranlı, ekranları birbirine bir menteşeyle bağlı Surface Duo'suna benzer bir cihaz görünüyor.

Firmalar yeni telefon tasarımlarını ciddi bir biçimde denediğinden 2020, katlanabilen ekran veya çift ekran konseptlerinin yılı olabilir. Çift ekran teknolojisi, katlanan ekranlar sorunlarından kurtulup, daha uygun fiyatlı olana kadar ilgi görebilir. Bu durumda Samsung, çift ekranlı telefon konseptiyle yarışa hazır gibi görünüyor. Buna karşın patentlerin çoğu zaman gerçeğe dönüşmediğini söylemekte de fayda var.

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