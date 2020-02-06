Samsung sürpriz bir şekilde 5 Yıllık Cihazını Güncelledi!

Samsung, artık 5 yaşına yaklaşan, 5 yıl öncenin önemli cihazı için sürpriz bir güncelleme yayınladı!

  • Levent Öztürk
Samsung'tan Gear S2 için sürpriz güncelleme

Apple Watch dışındaki giyilebilirler söz konusu olduğunda, iki yada üç yıldan daha uzun bir yazılım desteği genellikle beklenmiyor. Bu yüzden de Samsung Gear S2'ye yeni gelen güncellemenin oldukça ilgi çekici olduğu söylenebilir. Firma, artık beş yaşına yaklaşan akıllı saati için son iki yıldır yeni bir güncelleme sunmamıştı.

Güncellemenin içeriği konusunda ise SamMobile, saati daha güvenli yaptığını ve batarya ömrünü uzattığını söylüyor. Yayınlanan güncellemenin boyutu 6,79MB. 

Samsung'un, eski Tizen akıllı saatlerini destekleme konusunda önemli sayılabilecek bir geçmişe sahip olduğunu unutmamakta fayda var. Örneğin Mayıs ayında, Galaxy Watch, Gear S3 ve Gear Sport, bir grup Galaxy Watch Active özelliğine kavuşmuştu. Yeni arayüz olsun ya da olmasın, Samsung'un eski ürünlerinden birini desteklemeye devam ettiğini görmek oldukça güzel.

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