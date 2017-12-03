Samsung, Tam Kavisli Ekranı Hayal Ediyor!
Samsung'un yeni patenti, firmanın gelecekteki telefonlarında kavisli ekran anlayışını daha da ileri götüreceğini söylüyor...
Samsung'un en üst seviye telefonlarının tamamı kavisli ekrana sahip. Yeni bir patent ise bu kavisin büyük bir değişime uğrayabileceğinin ipucunu veriyor.
LetsGoDigital'in keşfettiği patent, World International Property Office'ten alınmış ve ekranın tüm telefonu kavrayacak bir şekle bürünebileceğini gösteriyor. Patentte ön yüzden arkaya doğru kıvrılan 180 derecelik bir ekran tarif ediliyor. Telefon yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunmasının yanında tutuşu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak telefonun ekrandan oluşan kenarlarını nasıl daha kolay tutacağımız şimdilik merak konusu.
Yine de tasarımlar, Samsung'un hayalini kurduğu tasarımının Galaxy S8'e çok benzediğini gösteriyor. Teknoloji belki Galaxy S9'a yetişmeyecek ancak Galaxy Note 9 çıkana kadar hazır olabilir. Tabi Samsung'un bu patenti hiç kullanmaması da ihtimal dahilinde. Firmanın katlanabilen Galaxy X'i 2018'de piyasaya sürebileceğine dair birçok dedikodu duymuştuk...
Zeynel A. Öztürk
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