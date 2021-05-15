Samsung, Telefon Alanındaki Birinciliğini 4 Ülkede Daha Çinlilere Kaptırdı

Samsung, çeşitli Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerindeki akıllı telefon pazar payını Çinli markalara kaptırmaya devam ediyor. Güney Koreli firma, 2020'nin 4. çeyreğinde Hindistan'da zirvedeki konumunu Xiaomi'ye kaptırmıştı. Bildirilene göre şirket, şimdi de dört Güneydoğu Asya ülkesindeki bir numaralı sırasını başka bir Çinli akıllı telefon markasına kaptırmış durumda.
Counterpoint Research'ün yeni bir raporuna göre Samsung, akıllı telefon pazarındaki bir numaralı konumunu 2021 yılının ilk çeyreğinde dört ülkede daha kaybetti: Endonezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam. Şirketin pazar payı 2020'nin 1. çeyreğinde %22'den 2021'in 1. çeyreğinde %19'a düştü. OPPO, %22'lik pazar payı ile bu bölgede bir numaralı konumu ele geçirdi. Dört ülkede yıllık %34 büyüme ile toplam 27 milyon akıllı telefon dağıtıma çıktı.
Rapor, Samsung'un sevkiyatlarının bir önceki yıla göre %20 arttığını, ancak yine de bir numaralı sırayı kaybettiğini belirtiyor. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralar da Çinli firmalar tarafından ele geçirildi. Vivo, pazarda %16 pay alırken, Xiaomi ve Realme sırasıyla %13 ve %11 paya sahip oldu. Apple, yalnızca %6'lık pazar payıyla bu dört Güneydoğu Asya ülkesinde altıncı sırada yer aldı.
Geçtiğimiz yıl Samsung, şirketin pazar payını arttırması beklenen birçok orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Ancak rakipleri Galaxy akıllı telefonlara kıyasla daha düşük fiyata daha iyi özellikler sunduğundan dolayı şirket hala Çin markalarına karşı pay kaybetmeye devam ediyor.
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