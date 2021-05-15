Samsung, Telefon Alanındaki Birinciliğini 4 Ülkede Daha Çinlilere Kaptırdı

Samsung, cep telefonu alanında uzun zamandır 1 numara olduğu 4 ülkede daha ilk sıradaki yerini kaptırdı. Birinciliğin yeni sahibi ise tabii ki Çinliler oldu!