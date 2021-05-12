Apple'dan, Gorilla Glass Üreticisi Corning'e Büyük Ödül

Apple, Gelişmiş Üretim Fonu'ndan Corning'e 45 milyon dolar ödül verdi. Corning, mobil cihazları daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü hale getiren Gorilla Glass ile ünlü bir şirket. Apple'ın kararı, aynı fondan optik teknoloji firması II-VI'ya 410 milyon dolarlık ödül açıkladıktan sadece beş gün sonra duyuruldu.
Apple, 5 milyar dolarlık Gelişmiş Üretim Fonu'ndan Corning'in son dört yıl içerisinde 450 milyon dolar aldığını ve Corning'in Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky gibi bölgelerde 1.000'den fazla işi desteklemesine yardımcı olduğunu söyledi. Fonlar ayrıca Corning'in araştırma ve geliştirme çalışmalarının hızlanmasına ve iPhone 12 serisiyle birlikte gelen Seramik Kalkanın oluşturulmasına da yardımcı oldu.
Apple'dan Jeff Williams ödül hakkında yaptığı konuşmada, Apple ve Corning'in beraber imkansızı başardığını, ilk iPhone camından Seramik Kalkanı'na kadar iki firmanın işbirliği ile akıllı telefon tasarım ve dayanıklılık dünyasının değiştiğini söyledi.
II-VI ile benzer bir şekilde Corning de Apple ile beraber çalışarak daha çevre dostu olmaya uğraşıyor. Corning, Apple'ın Temiz Enerji Programı'nın bir parçası ve güneş panelleri gibi temiz enerji çözümleri kullanarak, ABD'de Apple ile ilgili üretimlerinin tamamını kapsayacak kadar yeşil enerji ürettiğinden emin oluyor...
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