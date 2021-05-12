Apple'dan, Gorilla Glass Üreticisi Corning'e Büyük Ödül

Apple, bu sefer de Gorilla Glass'ın üreticisi Corning'e ödül verdiğini duyurdu. iPhone üreticisi, sadece 5 gün önce bir diğer şirkete de hatırı sayılır bir ödül verdiğini açıklamıştı.