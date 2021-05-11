Samsung Galaxy Z Flip 3'ün Sürprizi, Uygun Fiyatı Olabilir!

Çoğu ileri teknoloji ürünü raflara ilk çıkışında yüksek fiyatlarla satılıyor ve zaman içerisinde bu fiyatlar ucuzluyor. Katlanabilir telefonlar için de durumun bu olacağı tahmin edilebilir. Yeni bir sızıntı, Samsung Galaxy Z Flip 3'ün bir önceki modeli kadar pahalı olmayabileceğini öneriyor.
Temmuz 2020 tarihinde satışa sunulan 5G uyumlu Galaxy Z Flip, 1.449 dolar fiyatıyla satışa sunulmuştu ancak sızıntı kaynağı @FrontTron'un Twitter üzerinde yazdığına göre Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonu 999 dolar fiyatıyla sunulabilir. Başka bir deyişle, yeni telefon bir öncekine göre üçte bir daha ucuz olabilir.
Bu fiyat düşüşünün oldukça ciddi olduğu kesin ve daha önce bu kaynaktan çok fazla sızıntı almadığımız düşünülürse, şimdilik bu bilgiye büyük bir şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Katlanabilir ekrana sahip bir cihaz üretmek halen pahalı bir işlem ancak Samsung'un bu alanda yıllardır sahip olduğu deneyim, artık malzeme ve üretim süreçlerinde masrafları azaltmaya başlayabileceği anlamına gelebilir. Z Flip 3'ün daha ucuz fiyatlı bir sürüm ve Galaxy Z Fold 3'ün daha üst seviye bir sürüm olarak sunulması, kesinlikle ilginç bir seçenek olacaktır.
Her iki katlanabilir telefonun da aynı zamanda yayımlanması bekleniyor ve @FrontTron bu konuda da bir ipucu veriyor. Görünene göre büyük gün 3 Ağustos olacak ve bu tarih, konu hakkında daha önce duyulan söylentileri destekliyor.
Bu arada Samsung'un Z Flip 2'yi atlayarak orijinal Flip'in 5G güncellemesini ikinci sürüm olarak yorumladığını bir kez daha belirtmekte fayda olabilir. Bu sayede Fold ve Flip telefonlar, ilerleyen yıllarda aynı numara ile beraber sunulacaklar.
Samsung Galaxy Z Flip hakkındaki en son söylentilere göre telefon, kalem desteği ile sunulabilir ve hatta Galaxy Note 21'in yerini alması da söz konusu olabilir...
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