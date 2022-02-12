Samsung Telefon Sahiplerine Windows 10 ve Windows 11 Müjdesi!

Eğer bir Samsung Galaxy telefona sahipseniz, Windows 10 ve 11'in çok yakında size güzel bir sürprizi olacak!

  • Levent Öztürk
Samsung ceplere Windows müjdesi

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