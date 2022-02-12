Samsung Telefon Sahiplerine Windows 10 ve Windows 11 Müjdesi!

Windows 11 ve 10 kullanıcıları için yeni bir görev çubuğu geliyor ve özellikle Your Phone uygulanmasını kullanan Samsung akıllı telefon kullanıcıları bu değişikliği kesinlikle çok beğenecek...
Bu grubun içerisinde yer alıyorsanız muhtemelen desteklenen belirli Samsung telefonlarındaki uygulamaları Your Phone (Telefonunuz) aracılığıyla Windows masaüstünde çalıştırmanın mümkün olduğunu biliyorsunuzdur. Yakın bir süre içerisinde ise en son kullanılan telefon uygulamalarını kolay ve rahat bir şekilde açmayı sağlamak için görev çubuğunda yeni bir simge olacak.
Bu durum, Microsoft Baş Program Yöneticisi Analy Otero Diaz tarafından Twitter'da yayınlandı. Tweet'lenen ekran görüntüsünün gösterdiğine göre, Your Phone simgesi görev çubuğunun sağ tarafında, bildirim alanında, tarihin/saatin, Wi-Fi/ağ gibi simgelerin yanında yer alıyor. Simgeye tıkladığınızda, en son kullandığınız üç telefon uygulamanızın bulunduğu bir panel görüntülenecek ve böylece kısa bir süre önce Samsung cihazınızda kullandığınız uygulamalara erişebilmeniz ve Windows masaüstünde bunlarla çalışmaya devam edebilmeniz kolaylaştırılacak.
Diaz, bu özelliğin "yolda" olduğunu söylüyor, bu yüzden yakında sunulacağı söylenebilir.
Tabii ki, bir süredir Android uygulamalarını Windows masaüstünde Samsung cihazlarında kullanabiliyorsunuz, ancak bu özellik ile işler çok daha kolay hale geliyor. Yine de başka bir görev çubuğu simgesi istemeyenler kolaylıkla bu seçeneği kapayabilir. (Ayarlar altındaki Uygulamalar paneline gidin, Telefonunuz uygulamasını bulun, ardından 'Son kullanılan uygulamaları Windows bildirim alanında göster' seçeneğini kapatın).
Diaz'a bu özelliğin neden yalnızca Samsung telefonları için olduğunu soran bazı Twitter kullanıcılarına verilen cevapta "bu özel yeteneğin daha derin bir cihaz ve işletim sistemi entegrasyonu seviyesi gerektirdiği ve yazılım devinin her şeyin çalışmasını sağlamak için doğrudan Samsung ile işbirliği yaptığı" belirtildi.
İlginç bir şekilde Diaz, bu özelliğin daha fazla güncelleme alacağını söylüyor ve daha sonra bunun tam olarak ne olabileceği hakkında daha fazla bilgi vermeden "yakında daha fazlası gelecek" tweeti'ni gönderiyor.
Ayrıca Windows 11'in çok yakın bir gelecekte, henüz beta sürümünde olmasına rağmen, yerel Android uygulama desteği alacağını da unutmamakta fayda var. Ancak tüm Android uygulamaları desteklenmeyecek, yalnızca Amazon App Store'da bulunanlar (Microsoft Store aracılığıyla) desteklenecek...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın