Android 13'ün İlk Geliştirici Ön İzlemesi Yayınlandı! İşte Yenilikler...

Google ilk Android 13 geliştirici ön izlemesini tanıttı. Böylece şirketin "şanssız" sayı 13'ten kaçınmayacağı da ortaya çıkmış oldu. Sonuçta, Apple iPhone 13'lerden büyük miktarda para kazandı.
Android 13 ön izlemesi, Google'ın yeni nesil mobil işletim sisteminden bekleyebileceğimiz şeylere bir bakış niteliği taşıyor ve geliştiriciler, uygulamalarını Android emülatörünü kullanarak veya bir sistem görüntüsünü Pixel 4 veya daha yeni Pixel telefonlara göndererek test edebiliyor. Yapılan duyuruya göre, Android'in bir sonraki sürümünün en azından daha iyi gizlilik kontrolleri ve sistem genelinde Android 12'nin Material You tasarımından daha fazlasını sunmasını bekleyebiliriz.
Belirli yerel veya bulut tabanlı fotoğrafları daha güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir fotoğraf seçicisi de bu önizlemede gösterilen özelliklerden biri. Bu özellik, mevcut belge seçici işlevi üzerine kurulu ve cihazınızdaki tüm medya dosyalarına izin vermek zorunda kalmadan belirli dosyaları bir uygulamayla paylaşmanıza olanak tanıyor. Google'ın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Dave Burke yaptığı duyuruda, güncellenmiş fotoğraf seçicinin "fotoğraf ve video seçmeye yönelik özel bir deneyimle bu özelliği genişlettiğini" yazdı. Geliştiricilerin bu özelliği etkinleştirmek için fotoğraf seçici API'lerini kullanmaları gerekecek.
Yakındaki WiFi Cihazları
Ayrıca Android 13 çevrenizdeki mevcut WiFi cihazlarını arayan uygulamalar için gerekli olacak "yakındaki WiFi cihazları" iznini de ekliyor. Bu, "konum iznine ihtiyaç duymadan WiFi üzerinden yakındaki cihazları keşfetmelerine ve bağlanmalarına" imkan tanıyor. Bölgede WiFi cihazlarını bulması gereken ve nerede bağlandığınızı bilmesi gerekmeyen uygulamaların, GPS'inize erişim istemeden bağlanmasını sağlayacağı için bunun gizliliğiniz için daha iyi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Google ayrıca Material You uyarlanabilir renk paletini kendi uygulamalarının ötesinde tüm uygulama simgelerine genişletiyor. Katılmayı seçebilecek ve sistemin duvar kağıdınızdan oluşturduğu renkleri simgelerinize uygulamasını sağlayabileceksiniz. Geliştiricilerin, uygulama simgelerinin tek renkli sürümlerini göndermeleri ve bazı kodlarda ince ayar yapmaları gerekecek. Bu özellik ilk olarak Pixel cihazlarda kullanıma sunulacak ve Burke "onları daha fazla cihaza getirmek için cihaz üreticisi ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.
Bunların yanı sıra geliştirici ön izlemesinde, geliştiricilerin kullanıcılardan bildirim kısmında Hızlı Ayarlar paneline kendi özel kutucuklarını eklemesine olanak tanıyan yeni bir kutucuk yerleştirme API'sı sunuyor.
Burke, Android 12L'ye ve çeşitli ekran boyutlarına ve form faktörlerine sahip cihazlar hakkında da konuşarak "Şu anda çalışmakta olan 250 milyondan fazla büyük ekranlı Android cihazdan yararlanmanıza yardımcı olmak için 12L'de yaptığımız bazı yeni güncellemeleri de geliştireceğiz" dedi.
Google, ilk beta sürümünün Nisan ayı civarında beklendiğini gösteren bir yayın zaman çizelgesi de paylaştı.
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