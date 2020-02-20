Samsung Telefonlarda Gizemli Bir Bildirim Belirdi

Samsung, Galaxy telefon kullanıcılarına yanlışlıkla gönderdiği bildirimle endişeye yol açtı. Find My Mobile (Telefonumu Bul) uygulamasından geldiği görünen bildirim içerisinde yalnızca iki tane "1" rakamı görünüyor ve bildirime dokunduğunuzda hiçbir şey olmuyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bildirimin yanlışlıkla gönderildiği söylenebilir. Samsung'un Find My Mobile uygulaması, Google'ın Cihazımı Bul uygulaması gibi çalışıyor ve telefonunuzu kaybetmeniz halinde PC veya başka bir cihaz üzerinde nerede olduğunu görmenize izin veriyor. Uygulamanın kendiliğinden, bu tür anlaşılmayan bir bildirim göstermesi, gizlilik ve güvenlik endişelerine yol açabilir.
Bildirimi görenler arasında Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10 gibi yeni telefonların kullanıcıları ve Galaxy S, Galaxy A ve Galaxy J serisi telefonlarının kullanıcıları bulunuyor.
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