Samsung Telefonları, Muhtemelen Sandığınız Yerde Üretilmiyor!

Samsung Galaxy telefonların büyük oranda Çin'de yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. iPhone dahil birçok elektronik cihaz ve hatta her tür ürün Çin'de üretildiğinden, bu gayet normal. Ancak Samsung, Çin'deki son kalan telefon fabrikasını bu sene kapattı.
2019 itibariyle Samsung, hiçbir telefonunu Çin'de üretmiyor. Firmanın daha önce Çin'de iki fabrikası vardı ancak ülkedeki pazar payının yüzde 1'in altına düşmesiyle üretimde kesinti yapıldı. Çin'de telefon üretmek Samsung için artık karlı bir iş olmadığından firma, üretimi farklı ülkelerde gerçekleştiriyor.
Bu noktada "orijinal Samsung ürünleri nerede üretiliyor" gibi soruların cevabı, açık. Firmanın kendi tesislerinde veya ortakları aracılığıyla ürettiği tüm ürünler, "orijinaller" ve üretildiği tesisin Brezilya veya Güney Kore'de olması bir fark teşkil etmiyor. Farklı yerlerde üretilen cihazlar arasında bir kalite farkı bulunmuyor. Elbette üzerinde Samsung logosu bulunan ve sahte olmayan ürünlerden bahsediyoruz.
Vietnam: Samsung telefonları şu an büyük oranda Vietnam'da üretiliyor. Firmanın yılda 120 milyon cihaz üretme kapasitesine sahip üretim tesisleri Thai Nguyen şehrinde yer alıyor.
Hindistan: Samsung'un en büyük telefon fabrikası ve üretim kapasitesi bakımından dünyanın en büyük telefon üretim tesisi, Hindistan'da bulunuyor. Bu tesislerin üretim kapasitesi, yılda 120 milyon. Burada üretilen telefonların çoğu Hindistan pazarında satılıyor, ancak ürünler Avrupa, Afrika ve Batı Asya'ya da ihraç ediliyor.
Güney Kore: Samsung, kendi ülkesinde de üretim tesislerine sahip. Firmanın kullandığı bileşenlerin önemli bir kısmı da Güney Kore'de üretiliyor. Ancak Güney Kore'nin tüm dünyaya Galaxy sevkiyatındaki payı, yüzde 10'dan az. Ülkede üretilen telefonların çoğu, yerel pazara yönelik.
Brezilya: 1999'da kurulan Brezilya tesisleri, 6.000'den fazla çalışana sahip ve tüm Latin Amerika'ya hizmet ediyor. Bu tesisler sayesinde Samsung, Brezilya'nın yüksek ithalat vergilerini ödemekten kurtuluyor.
Endonezya: 2015'te açılan tesislerin yılda 800.000 birim üretim kapasitesi var. Bu kapasite, yerel talebi karşılamaya yetiyor.
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