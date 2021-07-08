Tesla'nın Sıra Dışı Aracı Cybertruck'a Süper Bir Özellik Daha Eklendi

İlk defa 2019 Kasım ayında duyurulan ve o zamandan beri merakla beklenen Tesla'nın tam elektrikli kamyoneti Cybertruck yakında piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Ancak, Tesla CEO'su Elon Musk, attığı bir tweet'te bu araca "çok harika yeni özellikler eklendiğini" açıklayarak merak çıtasını bir adım yükseğe çıkardı.
Bu özelliklerden biri olan RWS (Rear Wheel Steering) seçeneği kamyonete çok büyük bir hareket serbestliği sağlıyor. Bir aracın arka aksındaki tekerleklerin de sağa - sola dönüşü ile aracın dönüş yarıçapını azaltılıyor, bu da araçları dar alanlarda daha kolay park etmeyi mümkün kılıyor ve düşük hızlarda daha çevik ve daha yüksek manevra kabiliyetine sahip hale getiriyor. Daha yüksek hızlarda, ön ile uyum içinde olan arkadan yönlendirme, otoyol şerit değişiklikleri sırasında dengeyi artırabilir. Lüks otomobil üreticileri, uzun dingil mesafeli sedanlarının kompakt otomobiller gibi yol tutuşunu sağlamak için bu özelliği yıllardır kullanıyorlar, ancak bu özellik elektrikli kamyonetler arasında da yayılmaya başlıyor.
Musk'ın tweet'inde ayrıca "Cybertruck neredeyse tam olarak resimdeki gibi olacak" deniyor. Paslanmaz çelik gövdenin altında çift ve üç motorlu varyantlar, yaklaşık 800 kilometre menzile ve 0'dan 100'e yaklaşık 2,9 saniyede çıkma imkanına sahip olacak. bu yılın sonunda daha önceden sipariş verilmiş olan Cybertruck'lar teslim edilirken RWS özelliğine sahip olup olmayacakları konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
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