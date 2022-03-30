Samsung Twitter'da OPPO'nun Telefonunu Beğendi; Herkes Şaşırıp Kaldı

Samsung, Twitter'da OPPO'nun katlanabilir telefonunu öven mesajıyla herkesi şaşırttı. Şimdi herkes, Güney Koreli şirketin bunu yanlışlıkla yapıp yapmadığını anlamaya çalışıyor.

Samsung'dan Oppo'ya şaşırtan cevap

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