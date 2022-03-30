Samsung Twitter'da OPPO'nun Telefonunu Beğendi; Herkes Şaşırıp Kaldı

Katlanabilir telefonlar konusunda, şu an için Samsung'un eline kimsenin su dökemeyeceğini biliyoruz. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün büyük başarısı ile, Samsung bu yeni alandaki liderliğini perçinlendi ve diğer firmaların onun yanına yaklaşması, en azında şu dönemde zor görünüyor.
Son dönemlerde katlanabilir telefon alanında Huawei ve OPPO'yu da aktif olarak görüyoruz. Ürünlerinin çoğunu Çin pazarına özel olarak hazırlıyor olsalar da, rekabet açısından Samsung'a karşı çıkabilecekmiş gibi görünüyorlar. Samsung da bu fikirde olduğunu söylüyor. Firma, resmi Twitter hesabında Oppo'nun Find N modelini övdü. Bunu bilerek yapıp yapmadığı ise belli değil.
Bir OPPO ve OnePlus PR yöneticisi, Twitter'da OPPO Find N'nin bir GIF görüntüsünü yayınladı ve herkese günümüzün akıllı telefonlarının hiç de sıkıcı olmadığını hatırlattı. Birden fazla yanıt aldı, ancak göze çarpanı, Samsung Mobile ABD Twitter hesabından gelen mesajdı. Samsung, tweet'te OPPO'nun telefonunu "inanılmaz" olarak yorumladı.
Her ne kadar mesajda OPPO modelinden söz ediliyor olsa da Samsung'un bunu Galaxy Fold serisinden bir cihazla karıştırdığını ve bu yüzden övgüyle söz ettiğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Alternatif olarak, katlanabilir telefonları genel olarak desteklemek için de bu mesajı atmış da olabilirler. Ne de olsa bu yeni segment, varlığını Samsung'un başarılı modellerine ve pazarlama başarısına borçlu.
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