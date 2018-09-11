Samsung, USB-C/HDMI Dönüştürücüsü Satıyor!
Samsung, Galaxy Note 9 ile verdiği sözlerden birini yerine getirmek için harekete geçti!
Samsung Galaxy Note 9 etkinliğinde yeni Galaxy Note'un getirdiği birçok yenilikten biri de önceki Galaxy S ve Note cihazlarının aksine bir istasyona ihtiyaç duymadan DeX deneyimini yaşayabilme imkanıydı. Samsung, bunun için gerekli USB Type C-HDMI dönüştürücülerini Gaalxy Note 9 ile birlikte kutuya dahil etmemişti fakat artık markasına ait orijinal dönüştürücüleri satmaya başladı.
Samsung'un dönüştürücüsü, oldukça kabiliyetli: UHD (3840 X 2160) ve 4K (4096 x 2160) çözünürlükte saniyede 60 kare yenileme hızı ile görüntü aktarımı yapabilen bu dönüştürücü, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.2 standartlarını destekliyor. Bu dönüştürücü ile USB Type C girişine sahip birçok Samsung akıllı telefonu ve diğer cihazları da ekrana bağlayarak görüntü aktarmak mümkün, ancak dönüştürücü ile DeX deneyimi sadece Galaxy Note 9'a ait bir özellik.
Öte yandan, Galaxy Note 9'a sahipseniz DeX deneyimi için Samsung'a ait bu dönüştürücüyü satın almak zorunda değilsiniz. Başka dönüştürücüleri kullanarak da DeX'i kullanabiliyorsunuz ancak bu takdirde Galaxy Note 9 cihazınız, sizi Samsung'un orijinal aksesuarlarını kullanmanız konusunda uyaran bir bildirim ile karşılıyor. Bu bildirim, DeX deneyiminizi bölecek türden değil. Kolayca görmezden gelebiliyorsunuz.
Samsung'un yeni dönüştürücüsü, Samsung mağazalarından ve online marketlerden satın alınabiliyor. Aksesuarın Amazon üzerindeki fiyatı, bugün 31 dolar civarında.
Doğan Kürşat Aktaş
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