Samsung ve Google'ın WearOS İşbirliği, Apple WatchOS'un Ensesinde!

Google'ın akıllı saat işletim sistemi Wear OS, artık Apple'ın Watch OS'undan sonra en büyük ikinci akıllı saat platformu. Tabii ki bu başarıda en önemli pay Samsung'a ait. Wear OS, yılın ikinci çeyreğinde yalnızca %4'lük bir pazar payına sahipti. Ancak platform, üçüncü çeyreğin sonunda %17 gibi büyük bir pazar payı elde etti.
Wear OS 3, Samsung ile birlikte geliştirildi ve birçoğunuzun bildiği gibi Galaxy Watch 4 serisi, Tizen OS yerine bu işletim sistemi ile geliyor. Samsung'un Wear OS tarafına katılması, satılan her yeni Galaxy Watch 4 modelinin Wear OS'un pazar payını artıracağı anlamına geliyordu ve öyle de oldu.
Apple'ın Watch OS'u, üçüncü çeyreğin sonunda %22'lik bir pazar payına sahip. Yani Wear OS'tan %5 daha yüksek. Bununla birlikte, Watch OS yıl boyunca önemli miktarda pazar payı kaybetti ve 2020'nin 4. çeyreğindeki %40'tan 2021'in ilk çeyreğinde %33'e düştü ve 2. çeyrekte de %28'e geriledi.
Apple'ın kaybettiği pazar payı, doğal olarak Apple Watch satış rakamlarına da yansıyor. Samsung, küresel akıllı saat pazar payını 2022'nin 3. çeyreğine göre yıllık bazda artırırken, Apple'ın payı yıllık bazda %10'luk önemli bir düşüş yaşadı. Bu, Huawei'nin daha fazla zemin kaybetmesiyle birlikte, Samsung'un küresel akıllı saat pazarındaki hakimiyetini güçlendirmesine ve üçüncü çeyreğin sonunda 2. sırada yer almasını sağladı.
Ancak yıl henüz sona ermiş değil ve Samsung, 4. çeyrekte daha güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalabilir. Counterpoint Research, Apple Watch Series 7'nin 4. çeyreğe kadar ertelendiğini ve bu da en yeni giyilebilir cihazların üçüncü çeyrekte şirketin pazar payına dahil edilmediği anlamına geldiğini söylüyor. Dolayısıyla, dördüncü çeyreğin farklı bir sonucu olabilir.
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