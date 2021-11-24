Samsung ve Google'ın WearOS İşbirliği, Apple WatchOS'un Ensesinde!

Samsung'un Galaxy Watch 4'te Wear OS kullanmaya başlaması, Waer OS'u Apple'ın WatchOS'una hiç olmadığı kadar yaklaştırdı!

  • Levent Öztürk
Samsung'un desteği, Wear OS'u "uçurdu"

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