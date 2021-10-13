Samsung Galaxy Watch 4 İncelemesi

wearOS'li ilk Samsung akıllı saat Galaxy Watch 4'ü tüm detaylarıyla inceliyoruz. Galaxy Watch 4 satın almayı düşünenler bu incelemede aradıkları tüm soruların yanıtlarını bulacaklar.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Samsung Galaxy Watch 4 video inceleme wearOS'li ilk Samsung akıllı saat Galaxy Watch 4'ü tüm detaylarıyla inceliyoruz. Galaxy Watch 4 satın almayı düşünenler bu incelemede aradıkları tüm soruların yanıtlarını bulacaklar.

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