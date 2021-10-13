Samsung Galaxy Watch 4 İncelemesi

Evet, sıra geldi Samsung'un yeni ailesinden Galaxy Watch 4'e. Hatırlarsanız daha önce Galaxy Buds 2 ve Galaxy Z Flip 3 incelemelerini sizlerle paylaşmıştık. O videolarda da yeri geldiğinde bahsettiğimiz Galaxy Watch 4 hakkında da artık edindiğimiz bilgileri paylaşmanın zamanı geldi. Zira uzunca bir süredir kullanıyoruz. Bu videomuzda Galaxy Watch 4 hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi bulacaksınız.
Öncelikle söze şuradan başlamak doğru olacak. Biliyorsunuz, Samsung, yeni akıllı saatinde işletim sistemi değişikliğine gitti. Daha önceki akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini kullanan ve bununla da kullanıcılara gayet iyi bir deneyim sağlayan Samsung, Galaxy Watch 4 serisiyle beraberse Google platformuna geçiş yaparak Wear OS işletim sistemini odağına aldı. Ancak yine de tipik bir Wear OS saati diyemeyiz Galaxy Watch 4 için, zira arayüzde yine Samsung'un kendi yazılımı olan One UI Watch 3.0 sürümünü görüyoruz.
Arayüz tasarımı gayet hoş olan saatin bu yöndeki özelliklerinden de bahsedeceğiz, ancak karışıklık olmaması adına adım adım gidelim ve her zamanki gibi tasarımdan sözü açalım.
Samsung Galaxy Watch 4 Tasarımı Nasıl?
Galaxy Watch 4, daha önce ön incelemesinde de anlattığımız gibi 2 farklı versiyon şeklinde geliyor: Klasik ve Spor modelleri. Klasik modelde, daha önceki Samsung akıllı saatlerinden de alıştığımız gibi biraz daha maskülen tasarımın benimseniyor ve ekranın çevresinde fiziksel dönebilir bir bezel bulunuyor. Açıkçası bizim çok beğendiğimiz bir tasarım çizgisi. Spor modeli ise, biraz daha feminen, daha sade görünümlü bir akıllı saat olurken, bu modelde fiziksel bezel yok. Ancak ekran çerçevesinin kenarında parmağınızı dolaştırdığınızda, aslında dönebilir bezelin yerli yerinde durduğunu görebiliyorsunuz. Böylece yine ekranın çevresinde parmağınızı gezdirerek ekranda hareket etmeniz mümkün ve bu sırada saat size titreşimle geri bildirimde de bulunuyor. Hoş bir özellik olmuş.
Galaxy Watch 4, çok sade, hafif ve kolda da rahat duran bir akıllı saat. Aerodinamik koruyuculu alüminyum metal çerçeveli bir tasarıma sahip olan ve elimizde pembe altın renk seçeneğiyle bulunan saatin farklı renk seçenekleri de var tabii ki.
Saatin sağ tarafında 2 düğme var. Saat üzerindeki tüm hareketlerinizi ekrana dokunarak yapabileceğiniz gibi bu tuşların da farklı numaraları var. Mesela üst ve alt tuşa birlikte basarak ekran fotoğrafı çekebiliyor, Bixby uygulamasını başlatabiliyorsunuz. Bunların tümünü keşfedebilmeniz için zaten saatin uygulaması olan Galaxy Wearable üzerinde geniş çapta öğreticiler de yer alıyor. Yazılım kısmına daha sonra geleceğiz.
Galaxy Watch 4, suya karşı dayanıklı yapıda tabii ki. IP68 sertifikasına sahip olan saati 30 dakika boyunca 1.5 metre derinliğe kadar suya maruz bırakabiliyorsunuz. Akıllı saatler arasında 100 metre derinliğe dalabilen –ki açık denizde tabii ki- modelleri de gördükten sonra açıkçası bunun çok da etkileyici gelmediğini söylemek lazım. Ancak yine de bu seviye havuz sporları için yeterli.
Galaxy Watch 4'ün ekranı 1.4 inç büyüklüğünde olurken, panel olarak AMOLED kullanılıyor. Ekranın çözünürlüğü 450x450 piksel olurken, ekranın gayet iyi bir görüntü ürettiğini de söyleyelim. Ekran parlaklığı maksimumdayken parlak güneş ışığı altında dahi sorun yaşamıyorsunuz, ayrıca ekranın her zaman açık olma özelliğini de ayarlamanız mümkün.
Samsung Galaxy Watch 4 Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim saatin özelliklerine. Watch 4, Samsung'un kendi Exynos W920 işlemcisinden güç sağlıyor ve 1.5 GB RAM içeriyor. Bu ikili, gayet akıcı bir menü kullanımı ve saatin fonksiyonlarından rahatlıkla sorun yaşamaksızın faydalanabilmeniz için fazlasıyla yeterli. Hatta Watch 4'ün şu ana kadar kullandığımız en hızlı akıllı saatlerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz.
Bu hız farkı bir akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayarda olduğunda pek fark edilmeyebiliyor, ancak konu bir akıllı saat olduğunda, gözle görülür bir fark ortaya çıkıyor. Dediğimiz gibi, Watch 4'ü tanıtımından bu yana aktif şekilde kullanıyoruz ve ne arayüzde ne uygulama kullanımında en ufak bir takılma dahi görmediğimizi net olarak söyleyebiliriz.
Saatte 16 GB dahili depolama alanı da bulunuyor, ancak bunun yaklaşık 8 GB'ını işletim sistemi ve önceden yüklü uygulamalar kaplarken, geri kalan bölümüne de siz uygulama indirebiliyor ya da müziklerinizi depolayabiliyorsunuz.
Yazılım kısmı ise Galaxy Watch 4'ün parladığı yeri. Az önce de bahsettiğim gibi Samsung, bu defa kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemi yerine Google'ın Wear OS işletim sistemini benimsemeyi tercih etmiş. Wear OS'in tüm özelliklerinden yararlanabildiğiniz saatte arayüz olarak ise One UI Watch 3 sürümünü kullanıyoruz. Gayet sade ve basit tasarlanmış olan bu arayüzde aradığınız tüm seçenekleri bulabiliyorsunuz.
İşin içinde Google desteği olunca, saat üzerinden Google Play Store'a erişiminiz de elbette var. Böylece selef modellerdeki Tizen işletim sistemine göre çok daha fazla uygulama seçeneğiniz yer alıyor. Google market üzerinden çok sayıda uygulamayı saate indirebiliyorsunuz. Spotify, Strava, Nike Running Club, Outlook, Shazam, Google Maps, YouTube Müzik gibi tüm popüler uygulamalar mevcut durumda. Bunları saate indirdiğinizde, her biri ikon olarak ekran arayüzüne ekleniyor.
Bu arada ekran arayüz tasarımı da oldukça güzel tasarlanmış. Çok sayıda saat arayüzünün bulunduğu saate, 15 adede kadar kart, yani Widget eklemeniz mümkün. Bu sayede parmağınızı sağa doğru kaydırarak bunlar arasında dolabiliyor ve kolay erişim sağlayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Watch 4 Sağlık Uygulamaları
Samsung Galaxy Watch 4, elbette bir dizi fitness ve sağlık uygulamasını da beraberinde getiriyor. Açık hava koşu takibi için GPS, Glonass, Galileo konum sistemlerinin mevcut bulunduğu saatte optik kalp atış hızı sensörü ve EKG desteği dahil olmak üzere bir dizi sağlık ve fitness özelliği yer alıyor. Kan basıncı ve EKG desteği saatte var, ancak bu 2 hizmetin yalnızca belirli ülke ve bölgelerde kullanılabildiğini ve bizde kullanılamadığını da söyleyelim. Belki ileride gelir, bilemiyoruz.
Fakat bunun dışında diğer sağlık uygulamaları fazlasıyla geniş. 90'ın üzerinde vücut egzersizinin desteklendiği saatte, Samsung BioActive sensöre yer veriliyor. Bu sensör yoluyla sağlığınız hakkında fikir verici doğru ölçümler yapılabildiği gibi, saatin yenilikçi bulduğumuz kısmı Biyoelektrik Empedans Analizi yapabilme kabiliyeti oldu. 2 parmağınızı 15 saniye boyunca saatin yanındaki tuşlarına basılı tutarak vücut yağ yüzdenizi, kemik kas oranınızı, vücut sıvı miktarı ve benzeri pek çok değerinizi ölçebiliyorsunuz. Oldukça ilgi uyandıran bir özellik olmuş doğrusu.
Elbette bunların yanında kalp atış, kan oksijen doygunluğu, stres seviyesi, kalori miktarı gibi bilgilerinize de yine erişebilmeniz mümkün. Tüm bunları saat üzerinden takip edebildiğiniz gibi, daha detaylı raporlara Samsung Health yazılımı üzerinden erişebiliyorsunuz. Burada tüm bilgileriniz kapsamlı şekilde günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde tutuluyor.
Öte yandan uyku takibi de tabii ki mevcut durumda. Gece uykusuna getirilen önemli yeniliklerden biri de artık horlama takibi yapılabiliyor olması. Sabah uyandığınızda uygulama üzerinden uykuda ne kadar süre horladığınızı görmeniz mümkün. Ayrıca uyurken oksijen seviyenizin ölçülmesini de sağlayabiliyorsunuz. Tüm bunları ayarları biraz kurcalayarak açıp kapatabilirsiniz.
Samsung Galaxy Watch 4 Hakkında Diğer Merak Edilenler
Samsung Health uygulamasının yanında saatle ilgili bazı diğer özellikleri kontrol edebildiğiniz uygulama da Galaxy Wearable uygulaması oluyor. Buradan da saat arayüzleri indirebiliyor, kart eklemeleri yapabiliyor, telefonunuzda yer alan uygulamalardan hangilerinin saatinize düşeceğini belirleyebiliyor ve daha pek çok ayarı buradan yönetebiliyorsunuz. Burada bulunan kullanışlı seçeneklerden biri de SOS özelliği oluyor. SOS özelliğini açtığınızda, saatin yanındaki tuşa 3 kez arka arkaya basarak acil durumlarda hızlıca birini arayabiliyor ya da sert düşmelerde yine otomatik olarak seçeceğiniz bir kişinin aranmasını sağlayabiliyorsunuz.
Galaxy Watch 4'e ilgili diğer merak edilebilecek konulardan biri de arama yapılıp yapılamadığıdır diye düşünüyoruz. Evet, saat üzerinden telefon rehberinize erişebiliyor ve sesli arama yapabiliyor, gelen aramaları saat üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Ses performansının da gayet başarılı olduğunun altını da çizelim. Hem siz hem karşı taraf sesi gayet iyi şekilde duyabiliyor. Öte yandan saat kartları arasında 4 favori kişinizi de atayabileceğiniz bir seçenek de yer alıyor. Böylelikle hızlı arama yapabilmeniz de mümkün.
Saatin pil ömrüne geçmeden son olarak sık gelen sorulardan biri olarak şunu da söyleyelim: Saat ile eşleştirdiğiniz bir kulaklık varken, gelen bildirimlerin kulaklık üzerinden sesle okunmasını da sağlayabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Watch 4 Pil Ömrü Nasıl?
Evet, gelelim şimdi Watch 4'ün pil ömrüne. Açıkçası bu saatin en büyük handikabını pil ömrü oluşturuyor. Akıllı saat kategorisinde son yıllarda özellikle pil ömrü konusunda büyük bir gelişme yaşadık. 1 haftayı çok rahat çıkartan saat modellerinden, minimum kullanımda neredeyse 1 ay kadar şarj etmek zorunda kalmayacağınız modellere kadar envai seçenek var artık. Ancak Galaxy Watch 4 bunlardan biri değil. Kullandığımız süre içinde Watch 4'ü her 2 günde bir şarj etmek zorunda kaldık demek mümkün. Hatta bazen saati biraz yoğun kullandığınızda, gece uykuya yatmadan şarja takmanız bile gerekebiliyor. O anlamda pil ömrünün çok randımanlı olduğu söylenemez. Elbette bu kullandığınız uygulamaların yoğunluğuna göre de değişecek. Saatte pil güç tasarrufu da var, ancak bununla da pil ömrünün pek iyileştiğini gördüğümüzü söyleyemeyiz doğrusu.
Saati şarj etmek içinse, beraberinde gelen minik şarj pedini kullanıyorsunuz. Neyseki bataryası küçük olduğundan hızlı şarj olabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de var, böylelikle Qi kablosuz şarj pedleriyle de şarj edebiliyorsunuz saati.
Sonuç
Evet, Galaxy Watch 4'ü uzun uzadıya anlattık. Sanıyoruz ki saat aklında merak edilen pek çok sorunun yanıtını verdik, ancak şunları da atlamadan hemen belirtelim. Galaxy Watch 4, iPhone sahiplerine hitap etmiyor, öte yandan diğer Android cihazlarla çalışıyor olsa da en iyi uyumluluğu Samsung akıllı telefonlarla yakalıyor. Bir de saatte henüz Google Asistan desteği yok, sanal asistan olarak şu an Bixby'i kullanmak durumundasınız.
Neticede, Samsung, birtakım eksiklikleri olsa da Galaxy Watch 4 ile güzel bir akıllı saate imza atmış. Özellikle bahsettiğimiz gelen yenilikleri oldukça sevdik. Tasarımı, performanslı çalışması ve sağlığa dayalı yetenekleri güzel. Keşke pil ömrü de biraz daha uzun olsaydı dememek elde değil doğrusu.
Şu an Galaxy Watch 4'ü spor modeliyle piyasada 2199 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Klasik versiyonun fiyatının da 2699 TL olduğunu söyleyelim ve incelememizi burada noktalayalım.
CHIP Online Notu: %82
+ Performanslı çalışıyor
+ Yeni yazılım
+ Hafif tasarım
+ İyi görünen ekran
+ Vücut kompozisyonları
+ Galaxy Watch 3 göre fiyat avantajı
- Pil ömrü
- EKG ve Kan Basıncı ölçümü ülkemizde yok
- Google Asistan henüz yok
- iPhone ile uyumlu değil
Samsung Galaxy Watch 4 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi Android Wear OS, One UI Watch 3
- Ekran 1.4 inç AMOLED
- Çözünürlük 450x450
- Su Koruması 1.5 metreye kadar (IP68)
- Batarya 361 mAh
- Pil Ömrü 2 güne kadar
- Bağlantılar Wi-Fi, BT5, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- Boyutlar 44 x 43 x 9.8 mm
- Ağırlık 25 gr.
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