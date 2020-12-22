Samsung ve Oppo, Cep Telefonu Üretiminin Bir Kısmını Türkiye'de Yapacak

Güney Koreli Samsung ve Çinli Oppo'dan, Türkiye için sevindirici haberler geldi. Bloomberg HT'nin haberine göre, iki büyük telefon devi, cep telefonu üretiminin bir kısmını Türkiye'de yapmaya başlıyor.
Oppo, Türkiye'de 2 Yeni Tesis Kuracak
Oppo, sadece montaj ağırlıklı bir üretim değil değil, tüm üretimi Türkiye'de yapacak. Bunun için İstanbul ve Kocaeli'nde iki yeni tesis kurmayı planlayan Oppo, bazı modellerinin üretimini tamamen Türkiye'ye kaydıracak. Yabancı ülkelere yapılacak sevkiyatlar da, doğrudan Türkiye'den yapılacak.
Samsung'un Türkiye Üretimi Montaj Ağırlıklı Olacak
Samsung ise, üretime İstanbul'da başlayacak. Oppo'nun aksine Samsung, daha çok montaj ağırlıklı bir üretim modelini seçmiş durumda. Ancak GÜney Koreli dev, bu işi yeni bir tesis kurmayacak; İstanbul'da bulunan bir alt yüklenici aracılığı ile üretimini gerçekleştirecek. Oppo gibi Samsung'un da, Avrupa ve diğer bölgelere sevkiyatını doğrudan Türkiye'den yapması bekleniyor. Ancak bu konu henüz kesinleşmiş değil.
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