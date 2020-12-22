Samsung ve Oppo, Cep Telefonu Üretiminin Bir Kısmını Türkiye'de Yapacak

Samsung ve Oppo, cep telefonu üretiminin bir kısmını Türkiye'de yapmak için düğmeye bastı. Oppo bu iş için yeni tesisler kurmaya hazırlanırken, Samsung farklı bir yolu tercih edecek.