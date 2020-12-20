Samsung, Galaxy Note Serisinin Öleceği İddiaları Hakkında İlk Kez Konuştu

Yeni bir Galaxy Note telefon görecek miyiz; göremeyecek miyiz? Samsung, Galaxy Note akıllı telefon serisini öldüreceği yönündeki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note Serisinin Ölümünü Yalanladı

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Samsung'un önümüzdeki yıldan itibaren Galaxy Note akıllı telefon serisin sonlandırmayı planladığı ve odağını katlanabilir cihazlara kaydırmayı düşündüğü yönünde çok sayıda söylenti ve rapor yayınlanmıştı. Ancak şirket, Koreli haber ajansı Yonhap News'e yaptığı bir açıklamada, Galaxy Note serisini öldüreceği yönündeki söylentileri yalanladı. Açıklama, ismini vermek istemeyen bir Samsung çalışanı tarafından yapıldı.

Dün ise Samsung'un mobil bölüm başkanı TM Roh, şirketin 2021 yılı planlarından bahsederken, Galaxy Note serisindeki özelliklerin diğer Samsung telefonlarında da yer almasını düşündüğünü söylerken, Galaxy S21 Ultra'ya S Pen desteğinin geleceği de bu açıklama ile beraber güçlenmiş oldu.

Samsung'un böylesi bir hamlede bulunması, Galaxy Note serisine olan ihtiyacı büyük ölçüde baltalayacak, zira böylece Samsung'un diğer telefonları ile Galaxy Note serisin arasındaki fark ortadan kalkmış olacak. Böylesi bir ortamda Galaxy Note serisine devam etmek ne kadar mantıklı, tartışma konusu. Yonhap News'e açıklamada bulunan kişinin adını vermek istememesi de yine bu merakı arttırıyor.

Ancak şu an için görünen o ki, Galaxy Note serisi bitmiş değil. Belki de farklı bir yenilik sunan, farklı bir Galaxy Note telefon ile karşılaşabiliriz. Ama bu "farkın" ne olacağını kestirmek, şu an için pek mümkün değil.

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