Samsung, XR Desteğini Sonlandırma, Uygulamaları Öldürme Kararı Aldı

Samsung'un bir dönem Galaxy Gear sanal gerçeklik gözlükleri Samsung akıllı telefon sahiplerini bir hayli heyecanlandırmış ve bütçe dostu sanal gerçeklik ziyareti sağlayabilme imkanı tanımasıyla da bir hayli ünlenmişti. Daha sonrasında Samsung XR platformu çatısını inşa etmiş ve bu platform üzerinden 360 derece videolarla sanal gerçeklik konusunu desteklemişti. Hatta öyle ki, bu sistem aracılığı ile insanlar sanal gerçeklik konserlerine katılabiliyorlar, canlı yayınlanan maçlara katılabiliyorlardı. Fakat görünün o ki, bu işin sonu gelmiş...
Oysa COVID-19 salgını ile bir anda oluşan "yeni normal" yaşam standartları çevresinde, konserler, gösteriler, sohbetler dijital ortama taşınmışken, sanal gerçeklik gözlükleri ve bu tür uygulamaların bu yeni -ve umarız geçici- dünya düzenine adapte olması çok olasıydı. Fakat Samsung, XR platformunu sonlandırma kararı almış.
Artık 360 derecelik video yüklemesi yapılamıyor. Bundan sonra da Samsung XR ve Samsung VR video istemcileri güncelleme alamayacakken, 30 Haziran 2020'den itibaren Samsung VR uygulaması artık Oculus Go, Oculus Rift veya Oculus Quest'te de desteklenmeyecek ve Oculus mağazasından kaldırılacak.
Samsung XR platformu, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise tamamen tarihin tozlu sayfalarına gömülecek. Samsung XR kullanıcı hesapları devre dışı bırakılarak kaldırılacak ve tüm kullanıcıların hesap bilgileri ve ilişkili verileri Samsung XR hizmetinden kalıcı olarak silinecek. Elbette buna bağlı olarak da yayınlanmış tüm videolar da kaldırılacak. Verilerin silindikten sonra bir daha geri getirilemeyeceğini ve o nedenle bu sistemde bilgileriniz var ise, bir an önce yedeklemenizi tavsiye ederiz.
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