Şimdi Hangi Oyunu Oynayalım? Bırakın, sizin Yerinize Steam Karar Versin

Valve'ın oyun platformu Steam, artık kütüphanenizdeki oyunları inceleyip size oynamanız gereken sonraki oyunu tavsiye edecek. Steam, belirli bir oyuna benzer oyunları listelemek gibi bir işlev sunsa da, yeni Play Next (Türkçedeki çevirisi hatalı gibi görünse de "Sonrakini Oyna") işlevi oynayacağınız sonraki oyunları belirlemeye odaklanıyor.
Şu ana kadar Steam Labs içerisinde deneysel olarak bulunan Play Next, Steam'in final sürüm istemcisine ulaştı. Yani bir sonraki güncellemeyi aldığınızda, önerilen oyunları Play Next bölümünde göreceksiniz. Elbette Steam'in dediklerine uymak zorunda değilsiniz, ancak Valve işlevle ilgili aldığı olumlu tepkiler sonucunda onu Steam'e ekleme kararı almış gibi görünüyor.
Kullanıcılar genellikle tavsiyelerin isabetli olduğunu söylüyorlar, ancak herkesin deneyimi aynı olmayabilir. Tavsiyeler arasında önceden satın aldığınız oyunlar bulunabildiği gibi, satın almadığınız oyunlar da görünüyor. Eğer bir oyunun birden fazla kopyası varsa, algoritma bunu ayırt edemiyor ve aynı oyunu tekrar önerebiliyor.
Yenilik, oynayacak oyun arayan ancak karar veremeyen veya fikri olmayanlar için genel olarak faydalı olacak gibi görünüyor. Ancak Steam'in yapay zekasını oyun keyfinize karıştırmak istemiyorsanız, Play Next "rafını" kaldırmanız veya görmezden gelmeniz yeterli.
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