Samsung'dan Yeni Bir AR Patenti!
Samsung, son zamanlarda sessiz kaldığı bu önemli alana, yeni bir cihaz ile geri dönebilir. En azından ortaya çıkan patent bunun sinyalini veriyor!
- Levent Öztürk
Görünene göre Samsung'un, artırılmış gerçeklik alanında rakiplerinin gerisinde kalmaya hiç niyeti yok. Yeni bir tasarım patenti başvurusu, Koreli devden yeni bir AR başlığı beklememiz gerektiğini söylüyor.
Samsung'un kendi AR başlığı üzerinde çalıştığı söylentileri yıllardır varlığını koruyor. Bu arada Gear VR serisi sunuldu ve Galaxy Note 10 da dikkat çekici bir şekilde VR desteğine sahip değil. Yine de Samsung'un AR yolunu tercih etmesine yönelik net işaretler bir süredir bulunuyordu. Yeni ve yakın zamanda alınan bir patent de bu beklentiyi desteklemek adına oldukça etkili.
GalaxyClub tarafından gösterilen ve Güney Kore'de birkaç gün önce yayınlanan Head Mounted Display (Kafaya Takılan Ekran) başlıklı tasarım patentinin başvurusu bu yılın Şubat ayında yapılmış. Yani Samsung'un geliştirmekte olduğu veya geliştirmeyi planladığı ürün hakkında göreceli olarak yeni bir fikre sahip durumdayız. Ayrıca Samsung, cihazın modellenmiş bir görselini de sunmuş durumda.
Ancak bunun bir tasarım patenti olmasından dolayı, teknik özellikler hakkında bilgimiz bulunmuyor. Tahminen iki ekran, muhtemelen iki kamera ve gözlüğün sağ kolu ile bağlanan bir kablo bulunduğu söylenebilir. Ayrıca bir de hoparlör veya çok küçük bir havalandırma olabilecek nokta da görülebiliyor.
Her zaman olduğu Samsung'un bu ürünü üretip üretmeyeceği veya ne zaman satışa sunacağına dair tahmin yürütmek mümkün değil. Yine de şimdilik bu patenti Samsung'un AR yoluna devam ettiğine yönelik net bir işaret olarak yorumlayabiliriz.
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