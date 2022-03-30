Samsung'un Yeni Canavar Sensörü, Sürpriz Bir Telefonda İlk Kez Göründü

Samsung, geçtiğimiz yıl dünyanın ilk 200 MP mobil kamerasını tanıttı. Şirket ürünün ne zaman sunulabileceğine dair bir bilgi açıklamadı, ancak endüstri gözlemcileri yeni 200MP ISOCELL HP1 sensörünün bu yıl bir Xiaomi akıllı telefonunda piyasaya sürülmesini bekliyordu. Henüz böyle bir ürün ile karşılaşmadık. Hatta Xiaomi'nin Sony Exmor sensörüne geçmesi bile mümkün gözüküyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir sızıntıya göreyse, Samsung'un yeni 200MP kamerasını kullanan ilk marka Motorola olabilir.
Yeni bir sızıntıya göre ISOCELL HP1 sensörü, gerçek bir telefonda ilk kez göründü. Yukarıda da görebileceğiniz fotoğraf, Çin sosyal medya ağı Weibo ve daha sonra Twitter'da yayıldı ve Motorola Frontier'ı gösterdiği söyleniyor. Fotoğrafta, kamera modülünün etrafında "HP1" etiketi bulunuyor. Aynı etikette, OIS'den (Optik Görüntü Sabitleme) ve f/.2.2 diyafram açıklığı belirteçleri de bulunuyor.
ISOCELL HP1, Motorola Frontier olduğu iddia edilen bu akıllı telefon ile beraber piyasaya sürülebilecek olsa da, Motorola'nın HP1 için bir münhasırlık anlaşması yapmadığını varsayarsak, Samsung'un aynı sensörü kendi akıllı telefonlarında kullanması da sürpriz olmamalı. Bazı orta sınıf telefonlarının artık daha yüksek çözünürlüklü sensörlere sahip olmasına ve Galaxy A73'ün 100 MP sınırını aşmış olması, bunun en önemli sinyalleri...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın