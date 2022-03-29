Rusya, Petrolü Bitcoin ile Satabileceğinin İlk Sinyallerini Verdi

Rusya, yaptırımlar nedeniyle petrolünü satacak yeteri kadar müşteri bulamıyor. Bu darboğazdan çıkmanın yolunu ise, Bitcoin ile ödemeleri kabul etmekte arıyor.

Rusya, petrolünü Bitcoin ile satmaya hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Coda filmi konusu, oyuncu kadrosu, fragmanı ve tüm detaylar içeride
Ehliyet yenileme: Randevu nasıl alınır? Ücret nereye yatırılır? Son tarih!
Metaverse'e Milyarlar Yağacak
WhatsApp, Uzun Zamandır Beklenen Boyut Artışını Nihayet Gerçekleştiriyor!
Oscar'ı Unutun! Sinemanın En Kötüleri, Altın Ahududu Ödülleri ile Açıklandı

 

 