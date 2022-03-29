Rusya, Petrolü Bitcoin ile Satabileceğinin İlk Sinyallerini Verdi

Rusya - Ukrayna savaşı, yaptırımların etkisiyle küresel anlamda Rusya dış ticaretinin büyük darbe almasına neden oldu. Ülke, kısıtlamalardan ötürü ürettiği petrolü satacak müşteri bulmakta zorlanıyor. Bunun nedeni, petrol pazarının dolarla çalışması ve ABD'nin yaptırımları nedeniyle ödemelerin yapılamayacak olması.
Rusya, bunun üzerine petrolünü satabilmek için alternatif ödeme yöntemleri kullanmayı deniyor. Bunların arasında, Bitcoin de bulunuyor. Rusya parlamentosu enerji komitesi başkanı Pavel Zavalny düzenlediği basın konferansında, ülkenin böyle bir planı olduğunu doğruladı.
Zavalny, açıklamasında "Uzun süredir Çin'e ruble ve yuan için ulusal para birimlerinde ticarete geçmeyi teklif ediyoruz. Türkiye ile de lira ve ruble ile ticaret yapacağız" dedi ve devam etti: "Aynı şekilde, ödeme için Bitcoin de kullanabiliriz".
Bu karar Rusya'nın "dost" hissettiği ülkelerle ticaretini etkileyecek gibi görünüyor. Kısa bir süre önce, Çin ve Hindistan'ın Rusya'dan ucuz petrol alması ABD ve diğer ülkelerin baskısı ile engellenmişti.
Kripto paralar uluslararası bankacılık sisteminden bağımsız olduğundan, Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlardan etkilenmiyor. Ancak burada da problem, kripto paraları değerinin son derece değişken olması. Bu yüzden, bu değişiklikler Rusya'nın lehine işleyebileceği gibi, ülkenin ekonomisinin büyük zarar görmesine de neden olabilir.
Singapur'daki Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırma görevlisi David Broadstock BBC'ye verdiği demeçte, "Açıkçası, diğer geleneksel para birimleriyle karşılaştırıldığında Bitcoin'i kabul etmek, doğal gaz ticaretinde önemli ölçüde daha fazla risk getiriyor" dedi. Ayrıca, Rusya'nın en büyük "dost" ticaret ortaklarından biri Çin ve kripto para kullanımı Çin'de yasak.
Ancak, Rus petrol ve gaz üreticileri için ödeme, sorunun sadece yarısı. Aslında en büyük zorluklardan biri, petrolün Rusya'dan nasıl çıkarılacağını çözmek olacak. Nakliye şirketleri uluslararası yaptırımlardan korktukları için petrol taşıma işine ihtiyatlı yaklaşabilirler ve ödemelerini Bitcoin olarak almak istemeyecekleri düşünülüyor.
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