Samsung, yeni Exynos 9'u Tanıttı!

Samsung'un "muhtemelen" Galaxy S8'de kullanacağı yeni mobil işlemcisini tanıttı!

Samsung, Exynos 9'u tanıttı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

para veriyorsam istedğim ilemciyi bana satmak zorunda.yada tek işlemci koycak.

@26 Şubat 2017 12:03 Ne demek para veriyorsam. Para ile istediğini elde etmeye çalışan ve para ile her şeye sahip olacağını sanan tipik kendini beğenmiş bir karaktersin sen. Önüne seçenekler koyulur alabiliyorsan alırsın yoksa başka alternatifleri değerlendirirsin öyle havalı havalı yazmana gerek yok.

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