Samsung'dan Yeni Galaxy A: Galax A52s Tanıtıldı!

Galaxy A52s, sızıntılar ve söylentiler diyarını nihayet geride bıraktı. Samsung, Galaxy A52s'in özelliklerini resmen duyurdu ve bu yeni cep telefonu hakkında fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntıları dışında bilinmesi gereken her şeyi açıkladı.
Telefonun kendisi söz konusu olduğunda, Galaxy A52s 5G, büyük bir fark dışında temelde Galaxy A52 5G ile aynı. Snapdragon 750G yerine 6nm Snapdragon 778G 5G yonga seti kullanıyor. Standart modele ve orta sınıf rakiplerine göre büyük bir performans artışı sağlıyor.
Snapdragon 778G 5G çözümü yaklaşık altı ay daha yeni ve Snapdragon 750G'den daha fazla enerji tasarrufu sağlarken, daha yüksek performans veriyor. Grafik olarak da Adreno 619 yerine daha iyi bir çip olan Adreno 642L grafik çipini kullanıyor.
Galaxy A52s, pilde herhangi bir değişiklik yapmıyor, bu nedenle 25W hızlı şarjdan yararlanan 4.500mAh bir birime sahip. Ayrıca 64MP (f/1.8) ana kamera da dahil olmak üzere aynı kameralarla donatılmış. Bu telefon da, toza ve suya dayanıklılık için IP67 sertifikasına sahip.
Samsung, Galaxy A52s'yi dört renk seçeneğiyle sunacağını açıkladı: siyah, nane yeşili, menekşe moru ve beyaz.
Samsung, Galaxy A52s Teknik Özellikler
- Model: SM-A528B
- Boyutlar: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
- Ekran: 6.5 inç / 165.10 mm Super AMOLED Ekran
- İşlemci: Snapdragon 778G
- Kamera: 64MP
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