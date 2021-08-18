Samsung'dan Yeni Galaxy A: Galax A52s Tanıtıldı!

Samsung rekabette ileri geçmek ve rakiplerini alt etmek için Galaxy A52'nin gücünü artırdı; Galaxy A52s'i resmi olarak tanıttı!

Samsung'dan Yeni Galaxy A: Galax A52s Tanıtıldı!

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