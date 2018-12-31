Samsung Yeni Galaxy Home Üzerinde Çalışıyor
Samsung, yeni bir Galaxy Home üzerine çalışıyor. Peki, ikinci Galaxy Home nasıl olacak?
Samsung'un Galaxy Note 9 lansmanında tanıttığı fiziksel asistanı Galaxy Home, henüz satışa çıkmış değil, fakat şirket şimdiden yeni bir Galaxy Home üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Şık tasarımıyla hoş görünen Galaxy Home, üzerinde AKG hoparlörler, 8 farklı hoparlör ve Bixby desteğiyle Apple HomePod ile rekabet edecek. Peki, yeni Galaxy Home'da neler olacak?
Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni Galaxy Home'un kod adı ise SM-V310. Elbette yine Bixby dijital asistan ile destekli olacak olan 2'inci Galaxy Home, ilk model olan SM-V510'a göre muhtemelen daha küçük bir cihaz olacak. Bununla beraber Samsung'un Galaxy Home cihazını bir seriye dönüştürebileceği de söyleyebiliriz.
Gelen bilgilere göre küçük bir tasarıma sahip olacak olan SM-V310, ayrıca siyah renkli hazırlanıyor. Öte yandan SM-310 Galaxy Home'un özellik bakımından SM-V510 modeline göre daha az özelliğe sahip olabileceği de tahminler arasında. Mesela daha az mikrofona sahip olabilir veya üzerinde bir subwoofer bulunmayabilir. Ancak şimdilik bilinenlerin hepsi bu kadar.
Samsung, belki yakında başlayacak olan CES 2019'da yeni Galaxy Home hakkında daha fazla bilgi verebilir. Bekliyoruz...
Ercan Uğurlu
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